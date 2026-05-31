Tiniként gyilkossági kísérlettel gyanúsították tévedésből, később bankrablót és bérgyilkost is játszott – 50 éves Colin Farrell

Ma 50 éve, 1976. május 31-én látta meg a napvilágot Colin James Farrell Dublin nyugati külvárosában, Castleknockban. Akkor döntötte el, hogy színész lesz, amikor Henry Thomas alakítása az E. T., a földönkívüli című filmben könnyekig hatotta, de majdnem semmi sem lett a színészi pályából, mert 18 évesen egy gyilkossági kísérlet miatt indult nyomozás gyanúsítottja lett Ausztráliában, mert hasonlított a rendőrségi fantomrajzra. Nem segített az ügyén, hogy a kérdéses éjszakát átbulizta, úgyhogy semmire sem emlékezett, végül azonban megtalálták az igazi elkövetőt. Így hát Farrellből végül tényleg színész lett, nem is akármilyen: háromszoros Golden Globe-díjas, Oscar-jelölt és napjaink egyik legismertebb ír sztárja. Galériánkban összeszedtük pályája legizgalmasabb pillanatait A fülkétől az Erőszakikig.