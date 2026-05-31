Tiniként gyilkossági kísérlettel gyanúsították tévedésből, később bankrablót és bérgyilkost is játszott – 50 éves Colin Farrell

admin Csóti Rebeka
2026. 05. 31. 13:03
Ma 50 éve, 1976. május 31-én látta meg a napvilágot Colin James Farrell Dublin nyugati külvárosában, Castleknockban. Akkor döntötte el, hogy színész lesz, amikor Henry Thomas alakítása az E. T., a földönkívüli című filmben könnyekig hatotta, de majdnem semmi sem lett a színészi pályából, mert 18 évesen egy gyilkossági kísérlet miatt indult nyomozás gyanúsítottja lett Ausztráliában, mert hasonlított a rendőrségi fantomrajzra. Nem segített az ügyén, hogy a kérdéses éjszakát átbulizta, úgyhogy semmire sem emlékezett, végül azonban megtalálták az igazi elkövetőt. Így hát Farrellből végül tényleg színész lett, nem is akármilyen: háromszoros Golden Globe-díjas, Oscar-jelölt és napjaink egyik legismertebb ír sztárja. Galériánkban összeszedtük pályája legizgalmasabb pillanatait A fülkétől az Erőszakikig.
Gregory Hoblit rendező és Colin Farrell a Hart háborúja című film forgatásán 2002-ben.
Colin Farrell, Scott Caan és Gabriel Macht a Törvényen kívül forgatásán 2001-ben.
A fülke című filmben 2002-ben.
Colin Farrell, Michael Clarke Duncan, Jennifer Garner és Ben Affleck Daredevil – A fenegyerek kaliforniai premierjén, 2003-ban.
Az MTV Total Request Live című műsorának forgatásán a Times Square-en, 2003-ban.
