„Oroszország zászlaja a terror szimbóluma” – már a WTA is megbüntette a teniszezőt, aki kiállt Ukrajna mellett

Olijnyikova akkor került előtérbe a magyar sajtóban, amikor februárban bejelentette, hogy a kolozsvári tenisztorna második fordulójában nem fog majd kezet Bondár Annával, amiért a magyar teniszező 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán.

És valóban így tett, miután két szettben nyert a magyar játékos ellen.

A 25 éves teniszezővel most a Bild készített nagyobb interjút, és a sportoló elmondta, a helyzet nem sokat javult január óta, amikor arról nyilatkozott, hogy kijevi otthonában se áram, se víz nincsen.

A rakétatámadások folytatódnak, csak május 14-én az oroszok rengeteg embert öltek meg egy lakóház elleni támadásban. Légiriadó, a szirénák bőgése, a robbanások dörrenése – mindent hallok, amikor ott vagyok

– mondta.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Változtatni kellene a WTA-kommunikáción

Nagyon fáj neki, hogy egyetlen orosz vagy fehérorosz teniszezőt sem ismer, aki felemelte volna a szavát a háború ellen, sokkal inkább hallgatnak, mint Vlagyimir Putyin és Alekszandr Lukasenka támogatói.

„Nincs köztük senki, aki világosan kimondaná: »Elítélem az orosz agressziót. Elítélem Putyin és Alekszandr cselekedeteit. Elítélem a háborús bűncselekményeket. Támogatom Ukrajnát.« Soha nem hallottam ilyet senkitől Oroszországban vagy Fehéroroszországban. Ráadásul Arina Szabalenka, Polina Kugyermetova és Anasztaszija Gazanova aktívan támogatják a rezsimjeiket. Ez egy hosszú lista, nehéz lenne mindet felsorolni. De könnyen megtalálhatóak egy Google-kereséssel” – mondta.

Amiért név szerint betámadta sporttársait, a női teniszszövetség, a WTA megbüntette.

„Igen, a nézeteim miatt problémákba ütköztem. Ha a WTA jó közérzetet akar, akkor nem hunyhat szemet afelett, ha valaki támogatja a háborút. Megértem, hogy ez nem kényelmes a szervezet számára. De meg kell találnunk a módját, hogy beszéljünk róla. Ezt próbálom most tenni.

Több ezer dollárt kellett fizetnem. Kezdetben 50-60 ezerről beszéltek, de végül nem lett olyan sok. Mégis jelentős összeg volt.

Arra számít, hogy a WTA megváltoztatja a kommunikációját ezekkel a sportolókkal, és belátja, tennie kell valamit, és nem kínálhat platformot a háború népszerűsítésére.

Autokratikus állam agresszív háborúja

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemrégiben engedélyezte a fehérorosz sportolók számára, hogy újra a saját zászlajuk alatt és saját himnuszukkal versenyezzenek. A Nemzetközi Torna Szövetség pedig már az orosz szimbólumokat is engedélyezi. Ezzel végképp nem ért egyet.

„Ez szörnyű! A világnak nem szabad elfelejtenie azokat a bűncselekményeket, amelyeket jelenleg e zászló alatt követnek el. Eljönnek a városainkba, embereket ölnek, majd felvonják a saját zászlójukat. Hadifoglyokat kínoznak, miközben az orosz himnuszt játsszák. Ezek egy autokratikus állam agresszív háborújának jelei, amely agresszív Ukrajnával, sőt, egész Európával szemben.