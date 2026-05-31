„Oroszország zászlaja a terror szimbóluma” – már a WTA is megbüntette a teniszezőt, aki kiállt Ukrajna mellett

Olijnyikova akkor került előtérbe a magyar sajtóban, amikor februárban bejelentette, hogy a kolozsvári tenisztorna második fordulójában nem fog majd kezet Bondár Annával, amiért a magyar teniszező 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán.
És valóban így tett, miután két szettben nyert a magyar játékos ellen.
A 25 éves teniszezővel most a Bild készített nagyobb interjút, és a sportoló elmondta, a helyzet nem sokat javult január óta, amikor arról nyilatkozott, hogy kijevi otthonában se áram, se víz nincsen.
A rakétatámadások folytatódnak, csak május 14-én az oroszok rengeteg embert öltek meg egy lakóház elleni támadásban. Légiriadó, a szirénák bőgése, a robbanások dörrenése – mindent hallok, amikor ott vagyok
– mondta.
Változtatni kellene a WTA-kommunikáción
Nagyon fáj neki, hogy egyetlen orosz vagy fehérorosz teniszezőt sem ismer, aki felemelte volna a szavát a háború ellen, sokkal inkább hallgatnak, mint Vlagyimir Putyin és Alekszandr Lukasenka támogatói.
„Nincs köztük senki, aki világosan kimondaná: »Elítélem az orosz agressziót. Elítélem Putyin és Alekszandr cselekedeteit. Elítélem a háborús bűncselekményeket. Támogatom Ukrajnát.« Soha nem hallottam ilyet senkitől Oroszországban vagy Fehéroroszországban. Ráadásul Arina Szabalenka, Polina Kugyermetova és Anasztaszija Gazanova aktívan támogatják a rezsimjeiket. Ez egy hosszú lista, nehéz lenne mindet felsorolni. De könnyen megtalálhatóak egy Google-kereséssel” – mondta.
Amiért név szerint betámadta sporttársait, a női teniszszövetség, a WTA megbüntette.
„Igen, a nézeteim miatt problémákba ütköztem. Ha a WTA jó közérzetet akar, akkor nem hunyhat szemet afelett, ha valaki támogatja a háborút. Megértem, hogy ez nem kényelmes a szervezet számára. De meg kell találnunk a módját, hogy beszéljünk róla. Ezt próbálom most tenni.
Több ezer dollárt kellett fizetnem. Kezdetben 50-60 ezerről beszéltek, de végül nem lett olyan sok. Mégis jelentős összeg volt.
Arra számít, hogy a WTA megváltoztatja a kommunikációját ezekkel a sportolókkal, és belátja, tennie kell valamit, és nem kínálhat platformot a háború népszerűsítésére.
Autokratikus állam agresszív háborúja
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemrégiben engedélyezte a fehérorosz sportolók számára, hogy újra a saját zászlajuk alatt és saját himnuszukkal versenyezzenek. A Nemzetközi Torna Szövetség pedig már az orosz szimbólumokat is engedélyezi. Ezzel végképp nem ért egyet.
„Ez szörnyű! A világnak nem szabad elfelejtenie azokat a bűncselekményeket, amelyeket jelenleg e zászló alatt követnek el. Eljönnek a városainkba, embereket ölnek, majd felvonják a saját zászlójukat. Hadifoglyokat kínoznak, miközben az orosz himnuszt játsszák. Ezek egy autokratikus állam agresszív háborújának jelei, amely agresszív Ukrajnával, sőt, egész Európával szemben.
Propagandájuk világosan kimondja: miután Ukrajnát elpusztítják, megtámadják Lengyelországot, Észtországot, Lettországot és Litvániát. A zászló és a himnusz engedélyezése visszataszító. Ezek nem nemzeti szimbólumok, hanem a terror szimbólumai.