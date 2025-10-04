google pixel 10 promobiltesztmotorola razr 60 ultranothing phone (3)
Tech mobilteszt

Mobilteszt: kipróbáltunk 6 újabb készüléket, mutatjuk, melyik kinek lehet jó választás

Varga Jennifer / 24.hu
admin Birkás Péter admin Lányi Örs
2025. 10. 04. 16:50
Varga Jennifer / 24.hu
Mit tud a Google Pixel 10 Pro, a Nothing Phone (3), a Xiaomi 15T Pro, a Motorola Razr 60 Ultra, a Vivo X200 FE és a POCO F7 Ultra? Legújabb csoportos telefontesztünkből kiderül, és szokásunkhoz híven arra is kitérünk, hogy a felsorolt készülékek közül melyik kinek lehet jó választás.

Idén nem először jelentkezünk többszereplős mobilteszttel, hiszen tavasszal már kiveséztünk öt darab 150 ezer forint alatti készüléket, illetve öt olyan okostelefont, amelyek 200 ezer környékén szerezhetők be. Azóta viszont eltelt öt hónap, időközben számos új mobil érkezett a hazai piacra, így elérkezettnek láttuk az időt, hogy ismét átnézzük a kínálatot. Ennek eredményeként született meg a legújabb összeállításunk, amelyben ezúttal hat modellt veszünk alaposabban szemügyre, konkrétan az alábbi készülékeket, ezúttal is kitérve arra, hogy melyik kinek lehet jó választás:

  • Google Pixel 10 Pro,
  • POCO F7 Ultra,
  • Nothing Phone (3),
  • Xiaomi 15T Pro,
  • Motorola Razr 60 Ultra,
  • Vivo X200 FE.
6 fotó

Útmutató laikusoknak

A 24.hu rendszeresen közöl egy vagy több telefonra koncentráló teszteket, és ezek – a mostani összeállításunkhoz hasonlóan – tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Érdemes kattintani, hiszen többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

Google Pixel 10 Pro

  • Kijelző: 6,3 hüvelykes Super Actua LTPO OLED (1280 x 2856 pixel, 495 ppi, 1-120 Hz)
  • Hardver: Tensor G5 / 16 GB / 128, 256, 512 GB vagy 1 TB
  • Aksi és töltés: 4870 mAh, 30 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli töltés
  • Kamerák: 50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 82˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚); 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS)
  • Szoftver: Android 16
  • Ár: 474 990 forinttól

A Google a Pixel 9-szériával tért vissza hivatalosan a magyar piacra, és ahogy az olcsósított Pixel 9a, úgy az idei csúcsmobilok, a Pixel 10 készülékek is elérhetők itthon, méghozzá a mobilszolgáltatók kiínálatában is. A Pixel 10 Pro a 2025-ös felhozatal középső darabja, ami úgy tartalmazza az idei fejlesztések legjavát, hogy közben egészen kompakt és elegáns, akár egy kézzel is könnyen használható készülék maradt. Ez elég ritka manapság a tepsikkel teli csúcskategóriában.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Tesztlabor

Telefonok, hardverek és videojátékok egy helyen. Leteszteltünk mindent, ami a kezünk ügyébe kerül, és nem félünk elmondani a véleményünket.

Mobilteszt

Havonta érkeznek az új okostelefonok, de igyekszünk rendet vágni a rengetegben. Tesztjeinkből kiderül, hogy mit tudnak az új készülékek és kinek érdemes beszerezni őket.
Birkás Péter további cikkei
Lányi Örs további cikkei

Friss

Népszerű

Összes
Orbán szövetségesének, Babisnak a pártja nyeri a csehországi választást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik