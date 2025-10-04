Mobilteszt: kipróbáltunk 6 újabb készüléket, mutatjuk, melyik kinek lehet jó választás

Idén nem először jelentkezünk többszereplős mobilteszttel, hiszen tavasszal már kiveséztünk öt darab 150 ezer forint alatti készüléket, illetve öt olyan okostelefont, amelyek 200 ezer környékén szerezhetők be. Azóta viszont eltelt öt hónap, időközben számos új mobil érkezett a hazai piacra, így elérkezettnek láttuk az időt, hogy ismét átnézzük a kínálatot. Ennek eredményeként született meg a legújabb összeállításunk, amelyben ezúttal hat modellt veszünk alaposabban szemügyre, konkrétan az alábbi készülékeket, ezúttal is kitérve arra, hogy melyik kinek lehet jó választás:

Google Pixel 10 Pro,

POCO F7 Ultra,

Nothing Phone (3),

Xiaomi 15T Pro,

Motorola Razr 60 Ultra,

Vivo X200 FE.

Útmutató laikusoknak A 24.hu rendszeresen közöl egy vagy több telefonra koncentráló teszteket, és ezek – a mostani összeállításunkhoz hasonlóan – tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Érdemes kattintani, hiszen többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

Google Pixel 10 Pro

Kijelző: 6,3 hüvelykes Super Actua LTPO OLED (1280 x 2856 pixel, 495 ppi, 1-120 Hz)

6,3 hüvelykes Super Actua LTPO OLED (1280 x 2856 pixel, 495 ppi, 1-120 Hz) Hardver: Tensor G5 / 16 GB / 128, 256, 512 GB vagy 1 TB

Tensor G5 / 16 GB / 128, 256, 512 GB vagy 1 TB Aksi és töltés: 4870 mAh, 30 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli töltés

4870 mAh, 30 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli töltés Kamerák: 50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 82˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚); 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS)

50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 82˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚); 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS) Szoftver: Android 16

Android 16 Ár: 474 990 forinttól

A Google a Pixel 9-szériával tért vissza hivatalosan a magyar piacra, és ahogy az olcsósított Pixel 9a, úgy az idei csúcsmobilok, a Pixel 10 készülékek is elérhetők itthon, méghozzá a mobilszolgáltatók kiínálatában is. A Pixel 10 Pro a 2025-ös felhozatal középső darabja, ami úgy tartalmazza az idei fejlesztések legjavát, hogy közben egészen kompakt és elegáns, akár egy kézzel is könnyen használható készülék maradt. Ez elég ritka manapság a tepsikkel teli csúcskategóriában.