A cikkben szereplő összes készülék 2025-ben vált elérhetővé Európában, egyikért sem kérnek többet 250 ezer forintnál, de lesz köztük bőven 200 ezer alatt hazavihető modell is. Felső-középkategóriás okostelefonokról van szó, amik sok szempontból többet tudnak az előző listánkon szereplő, 150 ezernél olcsóbban kínált mobiloknál.

Útmutató laikusoknak Rendszeresen közlünk egy vagy több telefonra koncentráló teszteket, és ezek tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Ebben többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

Google Pixel 9a

Kijelző: 6,3 hüvelykes pOLED (1080 x 2424 pixel, 422 ppi, 60-120 Hz)

6,3 hüvelykes pOLED (1080 x 2424 pixel, 422 ppi, 60-120 Hz) Hardver: Google Tensor G4 / 8 GB / 128 GB

Google Tensor G4 / 8 GB / 128 GB Aksi és töltés: 5100 mAh, 23 watt vezetékes töltés / 7,5 watt vezeték nélküli töltés

5100 mAh, 23 watt vezetékes töltés / 7,5 watt vezeték nélküli töltés Kamerák: 48 MP főegység (24 mm; f/1,7; 1/1,2”), 13 MP széleslátószögű (120 fok; 16 mm; f/2,2; 1/1,31″) / 13 MP szelfi (21 mm; f/2,2)

48 MP főegység (24 mm; f/1,7; 1/1,2”), 13 MP széleslátószögű (120 fok; 16 mm; f/2,2; 1/1,31″) / 13 MP szelfi (21 mm; f/2,2) Szoftver: Android 15

Android 15 Ár: 235 000 Ft

A Google hivatalosan 2024-ben tért vissza a magyar piacra az okostelefonjaival (teszteltük a Pixel 9-et és a Pixel 9 Prót is), és ezek után nem meglepő, hogy az áprilisban debütált, megfizethetőbb Pixel 9a is megvásárolható hazánkban, sőt, szolgáltatói fronton immár nemcsak a Yettel, de a Telekom kínálatában is elérhető. A hivatalos ár 235 000 forint, amiért egy manapság már ritkaságszámba menő, egészen kompakt (154,7 x 73,3 x 8,9 mm) mobilt kapunk, 6,3 hüvelykes kijelzővel.

A keret alumínium, a hátlap pedig műanyag, viszont a kamerasziget egyáltalán nem emelkedik ki a burkolatból. Ez manapság egészen furcsának hat, cserébe a készülék sosem kocog az asztalra téve. A kijelzőt csak Gorilla Glass 3 edzett üveg védi, ugyanakkor adott az IP68-védelem, tehát a mobil por- és vízálló is egyben.

A képernyő alapja egy pOLED panel, Full HD felbontással (1080 x 2424 pixel), minimum 60, maximum 120 Hz-es képfrissítéssel, akár 2200 nit fényerővel, így adott a HDR támogatás is. A megjelenítés remek, a beépített ujjlenyomat-olvasó gyors és pontos, az egyetlen hátrányt a meglehetősen vastag, nem túl esztétikus kávák jelentik.

A kijelző alatt a Google-féle Tensor 4 processzora dolgozik, Mali-G715MP7 grafikus egységgel, és ezek nemcsak az Android 15 operációs rendszer gördülékeny kezeléséhez biztosítanak elég teljesítményt, de a mobiljátékok is jól futnak a telefonon, a négy nanométeres gyártástechnológiának hála pedig az energiahatékonyságra sem lehet panasz. Memóriából 8 gigabájtot kapunk (LPDDR5x), a kezdő háttértár ugyanakkor csak 128 gigabájt (tárhelybővítés nincs), de abból legalább UFS 3.1 jár a felhasználóknak. Létezik 256 gigabájtos modell is, ezért viszont 40 ezer forintos felárat kell fizetni.

Minden más téren viszont nem lehet ok panaszra: adott az 5G, van NFC, a Type-C port USB 3.2 Gen 1-es, a Bluetooth 5.3-as (HD audió támogatással: aptX HD, LDAC), a Wi-Fi pedig már 6E. Az 5100 milliamperórás aksi átlagos használat mellett másfél napig simán bírja szuflával, és bár a vezetékes töltés lassú (23 watt), legalább már van vezeték nélküli töltés, habár a 7,5 watt villámgyorsnak szintén nem nevezhető.

Amiben a Pixel 9a köröket ver az összes, a cikkben szereplő konkurensre, hogy itt megkapunk minden Google-féle mesterséges intelligencia-funkciót (bővebben lásd itt), illetve a fotós képességek. A gyártó kiváló képfeldolgozó szoftverének hála a 48 megapixeles főkamera nappal és éjjel is remek fotókat készít, és a 13 megapixeles széleslátószögű egységet sem csak szép időben érdemes elővenni, holdvilágnál is teljesen korrekt fotók készíthetők. Ugyanígy a videózás terén is remek a készülék, az optikai képstabilizálásnak hála a főkamerával elérhető 4K/60 fps, illetve a széleslátószögű modul 4K/30 fps felvételei is kategórián felüli minőséget biztosítanak.

A Google meglehetősen puritán szoftvere elsőre ugyan idegen lehet (főleg egy Samsung vagy Xiaomi után), de ezen a fronton közel verhetetlen a támogatás, hiszen a Pixel 9a hét éven át kap új Android főverziót (lesz még 22 is), és egészen 2032-ig biztosítottak a biztonsági és új funkciókat kínáló, úgynevezett Pixel Drop-frissítések.

Kinek ajánljuk? A Pixel 9a elsősorban azoknak lehet jó választás, akiknek mindennél fontosabbak a jó fotós képességek, és hosszú távra terveznek telefont vásárolni kiváló üzemidővel, ugyanakkor nem vágynak gyors töltésre és rengeteg tárhelyre.

Samsung Galaxy A56