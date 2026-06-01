Bruno lesz Jason Derulo budapesti koncertjének előfellépője

A többszörös platinalemezes világsztár legnagyobb slágereivel, látványos tánckoreográfiával és energikus show-val készül a magyar közönség számára. Az est egyik kiemelt pillanata várhatóan legújabb dala, a „Sexy For Me” lesz, amelyhez Jeremy Strong készített koreográfiát, aki korábban Justin Bieber és Usher produkcióin is dolgozott.

Jason Derulo ma már a világ egyik legsikeresebb popelőadója: több mint 250 millió eladott kislemezzel és több tízmilliárd streammel a háta mögött olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a „Talk Dirty”, a „Wiggle”, a „Swalla” vagy a „Savage Love”. Előadói sokoldalúságát olyan világsztárokkal való együttműködések is bizonyítják, mint Nicki Minaj, BTS vagy Michael Bublé.

Bruno, a hazai trap és pop-rap egyik legnépszerűbb fiatal előadója melegíti be a közönséget Jason Derulo június 10-i budapesti koncertje előtt a Budapest Parkban. Bruno, fiatal kora ellenére markáns stílussal, sajátos hangzással és hiteles szövegvilággal vált ismertté. A Bruno X Spacc formáció egyik alapítójaként olyan slágerekkel robbant be a köztudatba, mint a „Budán vagy Pesten”, a „Vakmeleg” vagy az „Aha-Aha”, amelyek többmilliós megtekintést értek el a YouTube-on. Szólóelőadóként is aktív: önálló megjelenései és közreműködései egyaránt bizonyítják zenei sokoldalúságát. A „Loca”, a „Prosecco”, a „Senki nem szól ránk” vagy az „Afterparty” szintén nagy sikert arattak, míg az „Ördög Nórika” című dala már több mint 20 millió megtekintésnél jár.

A koncert szervezője a Green Stage Production.