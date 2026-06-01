Őrület: újra hosszabbításban bukta el a vb-döntőt a svájci hokiválogatott

A svájciak az első, a finnek az ötödik vb-címükért hajtottak. A keddi csoportdöntőn már találkoztak, akkor a hazaiak 4-2-re nyertek. Most viszont az északiak sokkal jobban játszottak, emberelőnyig, sőt gólig is eljutottak, azonban a visszajátszásokból is kiderült, hogy Anton Lundell szabálytalanul, a felső kapuvasnál magasabbra tartott bottal szerezte, így maradt a 0-0. A szünet előtti másodpercekben fegyelmezetlenség miatt kettős emberelőnyben kerültek a svájciak, de ez sem hozott gól.

A hazaiak mezőnyfölénye 8-2-es kapura lövési arányban mutatkozott meg. A harmadik harmadban mindkét csapat előtt adódtak komoly helyzetek, de nem rezdült a háló, jöhetett a hirtelen halál.

A hosszabbítás első akciójának végén a finnek, három perc múlva pedig a svájciak találták el a kapuvasat. A 71. percben Konsta Helenius szépen lerázta magáról a védőjét, majd kilőtte a kapu bal oldalát.

A finneknek ez volt az ötödik aranyérmük (1995, 2011, 2019, 2022, 2026), a svájciaknak pedig öt ezüstérem után sem sikerült megszerezniük első vb-címüket.

Jégkorong, világbajnokság döntő

Finnország – Svájc 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után

gól: Helenius (71.) a 3. helyért:

Norvégia – Kanada 3-2 (1-0, 1-0, 0-2, 1-0) – hosszabbítás után A vb végeredménye:

1. Finnország

2. Svájc

3. Norvégia

4. Kanada

5. Csehország

6. Lettország

7. Svédország

8. Egyesült Államok

9. Szlovákia

10. Németország

11. Ausztria

12. Dánia

13. Szlovénia

14. MAGYARORSZÁG

15. Olaszország

16. Nagy-Britannia.

Az olasz és a brit válogatott kiesett, jövőre a divízió I/A-ban szerepel, míg a 2027-es németországi vb-re Kazahsztán és Ukrajna jutott fel. Ezek alapján kialakultak a jövő évi elit-vb csoportjai, ám ezek még nem tekinthetőek véglegesnek, mert a szervezők két csapat helyszínét kicserélhetik, illetve Fehéroroszország és Oroszország is visszanyerheti tagságát.

A magyarok elvileg Mannheimbe kerülnek Kanada, Egyesült Államok, Csehország, a házigazda Németország, illetve Dánia, a bronzérmes Norvégia, valamint a feljutó Kazahsztán együttesével.

Düsseldorfban Svájc, Svédország, Finnország, Szlovákia, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszana. A csoportbeosztást a nemzetközi szövetség véglegesíti majd.