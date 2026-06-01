Őrület: újra hosszabbításban bukta el a vb-döntőt a svájci hokiválogatott

Finland's forward #94 Konsta Helenius (C) celebrates with teammates after scoring the sudden-death goal to win during the over time of the IIHF Ice Hockey Men's World Championship final match between Switzerland and Finland at the Swiss Life Arena in Zurich on May 31, 2026.
Konsta Helenius gólja döntött a hosszabbításban
2026. 06. 01. 03:33
Tavaly Stockholmban az Egyesült Államok ellen kapott ki hosszabbítás után 1-0-ra a svájci jégkorong-válogatott a világbajnokság döntőjében, most hazai pályán Finnország ellen járt ugyanúgy.

A svájciak az első, a finnek az ötödik vb-címükért hajtottak. A keddi csoportdöntőn már találkoztak, akkor a hazaiak 4-2-re nyertek. Most viszont az északiak sokkal jobban játszottak, emberelőnyig, sőt gólig is eljutottak, azonban a visszajátszásokból is kiderült, hogy Anton Lundell szabálytalanul, a felső kapuvasnál magasabbra tartott bottal szerezte, így maradt a 0-0. A szünet előtti másodpercekben fegyelmezetlenség miatt kettős emberelőnyben kerültek a svájciak, de ez sem hozott gól.

A hazaiak mezőnyfölénye 8-2-es kapura lövési arányban mutatkozott meg. A harmadik harmadban mindkét csapat előtt adódtak komoly helyzetek, de nem rezdült a háló, jöhetett a hirtelen halál.

A hosszabbítás első akciójának végén a finnek, három perc múlva pedig a svájciak találták el a kapuvasat. A 71. percben Konsta Helenius szépen lerázta magáról a védőjét, majd kilőtte a kapu bal oldalát.

A finneknek ez volt az ötödik aranyérmük (1995, 2011, 2019, 2022, 2026), a svájciaknak pedig öt ezüstérem után sem sikerült megszerezniük első vb-címüket.

Jégkorong, világbajnokság

döntő
Finnország – Svájc 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után
gól: Helenius (71.)

 

a 3. helyért:
Norvégia – Kanada 3-2 (1-0, 1-0, 0-2, 1-0) – hosszabbítás után

 

A vb végeredménye:
1. Finnország
2. Svájc
3. Norvégia
4. Kanada
5. Csehország
6. Lettország
7. Svédország
8. Egyesült Államok
9. Szlovákia
10. Németország
11. Ausztria
12. Dánia
13. Szlovénia
14. MAGYARORSZÁG
15. Olaszország
16. Nagy-Britannia.

Az olasz és a brit válogatott kiesett, jövőre a divízió I/A-ban szerepel, míg a 2027-es németországi vb-re Kazahsztán és Ukrajna jutott fel. Ezek alapján kialakultak a jövő évi elit-vb csoportjai, ám ezek még nem tekinthetőek véglegesnek, mert a szervezők két csapat helyszínét kicserélhetik, illetve Fehéroroszország és Oroszország is visszanyerheti tagságát.

A magyarok elvileg Mannheimbe kerülnek Kanada, Egyesült Államok, Csehország, a házigazda Németország, illetve Dánia, a bronzérmes Norvégia, valamint a feljutó Kazahsztán együttesével.

Düsseldorfban Svájc, Svédország, Finnország, Szlovákia, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszana. A csoportbeosztást a nemzetközi szövetség véglegesíti majd.

