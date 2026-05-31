Váratlan ajándékot hagyott a PSG a Puskás Aréna öltözőjében

A 120 percnyi játék és a tizenegyesrúgások után a párizsiak örülhettek, akik hálásak is voltak a magyar fővárosnak, ugyanis egy cetlit hagytak maguk után, amelyen ez állt:
Thank you, Budapest!
A Magyar Labdarúgó Szövetség a közösségi oldalán posztolta mindezt, és ugyancsak üzent:
Mi is köszönjük mindkét csapatnak!
Ezt találták a szervezők a BL-győztes PSG öltözőjében! ❤️
Mi is köszönjük mindkét csapatnak!@PSG_inside @Arsenal @ChampionsLeague #BudapestFinal pic.twitter.com/Fv23v202jO
— MLSZ (@MLSZhivatalos) May 31, 2026
Kapcsolódó
Kreativitás vagy automatizmus – miért csak büntetőkkel sikerült a párizsi BL-címvédés?
Az Arsenal korai gólja nem tett jót a meccsnek, de a PSG játékát is bőven érheti kritika. Elemzés.