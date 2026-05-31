Enyhe növekedés ellenére, még mindig masszívan veszteséges az Aldi

Kevéssel, pontosan 2,8 százalékkal nőtt, így meghaladta az 533 milliárd forintot a magyar Aldi nettó árbevétele 2025-ben – írja a diszkontlánc május 31-én közzétett beszámolójára hivatkozva a Hvg.

A boltlánc adózott eredménye a tavalyi évben 9,6 milliárdos mínuszt mutat, ami ugyan jóval kevesebb az egy évvel korábbi, 27 milliárdos veszteségnél, de még mindig masszív veszteséget jelent, amiben jelentős szerepet játszik, hogy az Aldi több mint 24,6 milliárd forint adót fizetett be 2025-ben.

A legnagyobb versenytársak közül a Penny jóval magasabb 8 százalékos árbevétel-bővülést ért el, a Lidl pedig csak később teszi majd közzé a beszámolóját.