Porszívóteszt: Dyson, Bosch, Xiaomi, Samsung, Mova – lássuk, melyik mit tud, és kinek ajánlom

Ahogy azt az álló porszívókról szóló kisokosunkban is írtam, egy ilyen eszköz vásárlásakor négy fontos szempontot kell figyelembe venni: a teljesítményt, az akkumulátort, a gép kialakítását és a valóban hasznos extrákat.

Jelen cikkemben öt modell szerepel:

Xiaomi Vaccum Cleaner G20,

Mova K30 Mix Wet & Dry Vacuum,

Bosch Unlimited 10,

Dyson V15s Detect Submarine,

Samsung Bespoke AI Jet Ultra.

A porszívókat a fenti szempontok mentén teszteltem, a folytatásban pedig a valós használaton alapuló tapasztalataim megosztása mellett kitérek arra is, hogy a kipróbált típusok kinek, illetve milyen lakásban bizonyulhatnak megfelelő választásnak.

Hogyan válasszuk ki a nekünk megfelelő álló porszívót? Egy vezeték nélküli rúdporszívónak számos előnye van, így egyre többen gondolkodnak a „zsinór elvágásán”, a vezetékes, földön guruló hagyományos megoldások lecserélésén. A kínálat viszont jelentős, az árak 50 ezertől akár 500 ezerig is terjedhetnek, és ezzel párhuzamosan a teljesítmény és a kínált funkciók is jelentősen eltérnek. Ide kattintva olvasható a kisokosunk, amelynek célja, hogy a tapasztalataink alapján segítsen eligazodni az ilyen típusú eszközök világában, részletesen bemutatva, mire érdemes kiemelt figyelmet fordítani a vásárlás előtt.

Xiaomi Vacuum Cleaner G20

Maximum szívóerő: 150 AW / 25 000 Pascal

150 AW / 25 000 Pascal Akkumulátor: 3000 mAh

3000 mAh Súly: 3,7 kg

3,7 kg Portartály: 0,6 liter

0,6 liter Takarítófej: 3 darab

3 darab Extrák: LED világítás

LED világítás Ár: 70–85 000 forint

A Xiaomi Vacuum Cleaner G20 a listán szereplő legolcsóbb rúdporszívó, amit akcióban már 70 ezer forintért is haza lehet vinni, ami elég korrekt összeg, de ez egyben azt is jelenti, hogy itt azért kompromisszumokat kell kötni. Szerencsére a teljesítményre ez pont nem vonatkozik. A szívóerő három fokozatban állítható, és a legmagasabbra kapcsolva 150 airwattot kapunk, ami ezen az áron kiválónak mondható.

A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy maximumon ez a gép lényegében mindent felszed a padlóról, a szőnyegeken is jól teljesít, az elektromos minikefe pedig szó szerint rátapad a kárpitra, tehát a kisállatok szőrszálainak eltüntetésére is kiváló az eszköz. A gépet persze nem kell mindig a legerősebb fokozaton járatni, a legtöbb esetben bőven elég a középső szint, ami szintén könnyedén felszedi a legtöbb koszt a kemény felületekről.

A maximum teljesítménnyel azért is érdemes csínján bánni, mert a teszt során a 3000 milliamperórás aksi mindössze 8 perc üzemidőt biztosított ezen a fokozaton a legnagyobb motoros tisztítófejjel.

Ugyanezen kiegészítővel a középső szinten már 30 percet bírt a gép, míg a legalacsonyabb fokozatra kapcsolva már 57 percet kaptam – és a G20 motorja még ilyenkor is olyan teljesítményt biztosított, ami alkalmas volt takarításra. A töltöttség állapotát három világító pötty jelzi, ezek folyamatosan kialszanak a szufla fogytával, a rendelkezésre álló energia végét pedig az utolsó fényforrás vörös villogása jelzi.

Az aksiról fontos még tudni, hogy itt kötjük a legnagyobb kompromisszumot, hiszen beépített megoldásról van szó, tehát amennyiben lemerül, nincs lehetőség cserélni, és folytatni a takarítást. Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a lenullázott telepet 3 és fél órába telik visszatornázni száz százalékra. A gép kialakítása összességében egyszerűnek mondható, a fém porszívócső egyik végére kerül a motoros fej, alul pedig cserélhetők a kiegészítők, viszont nincs például könyök és más praktikus extra, így az ágy alatt csak guggolva/legörnyedve lehet takarítani. Szerencsére a 0,6 literes portartály egyetlen érintéssel kinyitható, a felszívott kosz pedig a gravitáció hatására távozik az átlátszó tárolóból. A gép ezen része egy gombnyomással akár le is szedhető, majd alaposan kitakarítható, a portartály felett helyet kapó két különböző (de nem HEPA) szűrőbetét pedig szintén könnyen kivehető, vízzel mosható, idővel cserélhető.

7 fotó

Tartozékok terén a legszükségesebbeket kapjuk: egy padlóra és szőnyegre egyaránt használható, LED-es fényforrással rendelkező, motoros kefehengert tartalmazó fejet, a már említett, kárpiton használható, szintén motoros minikefét, továbbá egy kombinált résszívót, ami pillanatok alatt átalakítható kefés szívófejjé. Ezen felül egy hálózati töltő, illetve egy falra szerelhető dokkoló kapott helyet a porszívó dobozában.

Utóbbira egy olyan kiegészítő is felhelyezhető, amelyre felpattinthatók a tartozékok, hogy ne kallódjanak el az otthonunkban. Pozitívum továbbá, hogy az elektromos fejekből kiszedhetők a kefék, így megszabadíthatók a feltekeredő hajszálaktól.

Ami viszont sajnálatos, hogy az említett fali dokkolóba nem helyezhető be a hálózati kábel, így a porszívót a helyére téve nem indul el automatikusan a töltés – erről minden takarítás után külön kell gondoskodnunk. Hátrány továbbá, hogy hiába kapunk LED-eket a legnagyobb tisztítófejen, azok nem funkcionálnak rendes súrlófényként, nem fedik fel a szabad szemmel láthatatlan port és szennyeződéseket, mivel túl magasan vannak, és nem a padló síkját világítják be. Így igazából csak akkor van bármi értelmük, ha mondjuk az ágy alatt, vagy valamilyen oknál fogva félhomályban, vagy sötétben porszívózunk. A világítást ráadásul kikapcsolni sem lehet.

A Xiaomi G20 messze nem tökéletes porszívó, de még a beépített akkumulátor ellenére is egy kifejezetten jó ár/érték arányú gép,

hiszen 100 ezer forint alatt nyújt tisztességes teljesítményt és – középső fokozatban – teljesen korrekt üzemidőt. Érdemes tudni továbbá, hogy nagyjából 30 ezres felárért már vásárolható G20 Max modell is, amelynek már van kijelzője, jár mellé egy extra kisállat kefe és egy hosszabbító gégecső (ez jól jön az autó takarításához), illetve itt már a dokkoló kialakítása is olyan, hogy egyben töltőállomásként is funkcionál.

Kinek ajánlom? A Xiaomi Vacuum Cleaner G20 kisebb (25–50 négyzetméteres), főleg padlóval és kevés szőnyeggel rendelkező lakásokban lehet tökéletes választás. Ilyen otthonok vígan kitakaríthatók egy feltöltött akkumulátorral, a teljesítmény pedig bőven elég egy vezetékes gép kiváltására.

Mova K30 Mix