Viharos napokkal indul a június

Több helyen várhatók viharos széllökésekkel kísért záporok, zivatarok június első napjaiban – írja a Kiderül.

Hétfőn az erős felhőképződés miatt csak rövidebb napos időszakok valószínűek, a nap első felében szórványosan, délutántól egyre több helyen várhatók heves záporok, zivatarok. Kedden nyugat felől szakadozik fel a felhőzet így arra kevesebb, míg keleten több csapadék várható.

Szerdán ismét erős felhősödés kezdődik és sokfelé kell számítani csapadékra, helyenként viharokra. Csütörtökön és pénteken már csak elszórtan várhatók záporok zivatarok.

A legmelegebb órákban az esősebb napokon is 21 és 29 fok között alakul, míg a hajnalonta 10 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet.