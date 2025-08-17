robotporszívóteszthardvertesztxiaomi robot vacuum x20 max
Tech hardverteszt

Robotporszívóteszt: Xiaomi, Dreame, Mova – mit tudnak a gépek, amikért százezreket kérnek?

robotporszívó teszt xiaomi dreame mova
Mohos Márton / 24.hu
admin Birkás Péter
2025. 08. 17. 13:53
robotporszívó teszt xiaomi dreame mova
Mohos Márton / 24.hu
A legutóbbi robotporszívós cikkemben azt jártam körbe, mire érdemes figyelni egy ilyen eszköz vásárlása esetén, emellett pedig párhuzamosan teszteltem négy csúcsmodellt, hogy kiderítsem, mit kínálnak manapság az olykor több százezer forintba kerülő eszközök. A folytatásból kiderül, pontosan mit tud a Xiaomi, a Dreame és a Mova egy-egy modellje, továbbá kitérek arra is, hogy a tesztelt gépek közül melyik kinek lehet jó választás.

Akárcsak a korábban tárgyalt álló porszívók esetében, a robotporszívóknál is igaz, hogy a kínálat meglehetősen széles: 50 és 500 ezer forint között megannyi eszköz közül lehet válogatni. A legutóbbi vásárlási kisokosomban éppen ezért azt jártam körbe, mire érdemes figyelni vásárlás előtt, most pedig a következő modellek tesztje következik:

  • Xiaomi Robot Vacuum X20 Max,
  • Dreame L40 Ultra AE
  • és Mova Z50 Ultra

Ezen gépek közös nevezője, hogy a 200 ezer forint feletti kategóriába tartoznak, tehát közép- és felsőkategóriás gépek, minden esetben önürítős, illetve vízcserélős dokkolóval. Ezen modelleknél már egyáltalán nem az a kérdés, hogy felszedik-e a szennyeződéseket a padlóról, felismerik-e, ha lépcsőhöz érnek, kezelnek-e több térképet, tudnak-e elakadás nélkül közlekedni, vagy lehet-e őket időzíteni, sokkal érdekesebb, hogy milyen egyedi funkciókat nyújtanak az értük kért nem kevés pénzért. A folytatásban az általános takarítási képességek mellett ezeket az extrákat járom körbe, kitérve az esetleges gyenge pontokra, mindezt kiegészítve azzal, hogy a hetekig tesztelt robotok közül melyik kinek lehet megfelelő választás.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő robotporszívót?

Korábban külön vásárlási tanácsadóban veséztem ki, mire érdemes figyelni egy robotporszívó megvásárlása előtt: méret, teljesítmény, navigáció, akkumulátor és még sok minden más. Érdemes ezt a cikket is elolvasni.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max

  • Maximum szívóerő: 8000 Pa
  • Akkumulátor: 5200 mAh
  • Navigáció: SLAM, lézeres technológiával (LDS), szenzorokkal
  • Portartály: 350 ml
  • Dokkoló: önürítés, vízcsere, öntisztítás, szárítás
  • Extrák: kinyúló felmosó kar, 10 milliméterre megemelkedő feltörlőpárnák
  • Ár: 215 ezer forint

A Xiaomi régi motoros a robotporszívók piacán, és a most tárgyalt gépük is biztosítja azt a minőséget, amit a kínai gyártótól megszokhattunk az elmúlt évtizedben. A negyedmilliós árral nyitó, de már 215 ezer forint környékén is beszerezhető eszköz a kör alakú robot mellett masszív dokkolóval (340 x 420 x 563 mm) rendelkezik, ami tud mindent, ami manapság a drágább gépektől elvárható. A takarítást követően az állomás egy 2,5 literes porzsákba szívja át a begyűjtött koszt, de találunk itt egy 4 literes tiszta vizes, és egy 3,8 literes használt folyadékos tartályt is. A robot az előbbiből a feltörlés funkciót kiválasztva a takarítás kezdetekor átszívja a vizet, majd az aktuális feladat befejezését követően ugyaninnen érkezik a feltörlőpárnák átmosásához szükséges folyadék is, az öblítésre használt piszkos víz pedig a másik tartályba kerül át.

Xiaomi Robot Vaccum X20 Max teszt
Xiaomi Robot Vaccum X20 Max teszt
Xiaomi Robot Vaccum X20 Max teszt
Xiaomi Robot Vaccum X20 Max teszt
Xiaomi Robot Vaccum X20 Max teszt
13 fotó

A tisztítás akár 55 fokra melegített vízzel is történhet (ez külön beállítható), közben a pamacsok tényleg megszabadulnak a rájuk tapadt kosztól, végezetül a dokkoló légmozgatással szárítani is tud, aminek az intervalluma szabályozható. Ennek hála elkerülhető a dohosodás és az ezzel járó kellemetlen szagok terjedése. A nagyjából kéthetes teszt során a gépet legalább egy tucatszor használtam feltörlésre, a fenti folyamat pedig minden egyes alkalommal hibátlanul működött, a víztartály a feltöltésén kívül a dokkoló semmilyen emberi beavatkozást nem igényelt.

A szárítás funkciónak ugyan van egy állandó alapzaja, cserébe viszont tényleg nem tapasztaltam semmilyen irritáló szagot a használat során, illetve, amennyiben zavaró lenne a tompa hang (például este), akkor az okostelefon alkalmazásban ez kikapcsolható, majd a megfelelő időben akár újra is indítható. Az állomás a takarítást követően automatikusan átszívja a port, átmossa a párnákat és szárítani kezd, de ezek a folyamatok a főképernyőről bármikor elvégezhetők/elindíthatók manuálisan is.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Tesztlabor

Telefonok, hardverek és videojátékok egy helyen. Leteszteltünk mindent, ami a kezünk ügyébe kerül, és nem félünk elmondani a véleményünket.

Hardverteszt

Tévék, fejhallgatók, hangszórók, drónok, okosórák, fényképezőgépek és minden más. Kipróbáljuk őket, aztán eláruljuk, hogy megérik-e a pénzt, amit a gyártók kérnek értük.
Birkás Péter további cikkei
Lányi Örs további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Holtan találták meg a futóversenyen eltűnt férfit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik