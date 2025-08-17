Robotporszívóteszt: Xiaomi, Dreame, Mova – mit tudnak a gépek, amikért százezreket kérnek?

Akárcsak a korábban tárgyalt álló porszívók esetében, a robotporszívóknál is igaz, hogy a kínálat meglehetősen széles: 50 és 500 ezer forint között megannyi eszköz közül lehet válogatni. A legutóbbi vásárlási kisokosomban éppen ezért azt jártam körbe, mire érdemes figyelni vásárlás előtt, most pedig a következő modellek tesztje következik:

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max,

Dreame L40 Ultra AE

és Mova Z50 Ultra

Ezen gépek közös nevezője, hogy a 200 ezer forint feletti kategóriába tartoznak, tehát közép- és felsőkategóriás gépek, minden esetben önürítős, illetve vízcserélős dokkolóval. Ezen modelleknél már egyáltalán nem az a kérdés, hogy felszedik-e a szennyeződéseket a padlóról, felismerik-e, ha lépcsőhöz érnek, kezelnek-e több térképet, tudnak-e elakadás nélkül közlekedni, vagy lehet-e őket időzíteni, sokkal érdekesebb, hogy milyen egyedi funkciókat nyújtanak az értük kért nem kevés pénzért. A folytatásban az általános takarítási képességek mellett ezeket az extrákat járom körbe, kitérve az esetleges gyenge pontokra, mindezt kiegészítve azzal, hogy a hetekig tesztelt robotok közül melyik kinek lehet megfelelő választás.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő robotporszívót? Korábban külön vásárlási tanácsadóban veséztem ki, mire érdemes figyelni egy robotporszívó megvásárlása előtt: méret, teljesítmény, navigáció, akkumulátor és még sok minden más. Érdemes ezt a cikket is elolvasni.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max

Maximum szívóerő: 8000 Pa

8000 Pa Akkumulátor: 5200 mAh

5200 mAh Navigáció: SLAM, lézeres technológiával (LDS), szenzorokkal

SLAM, lézeres technológiával (LDS), szenzorokkal Portartály: 350 ml

350 ml Dokkoló: önürítés, vízcsere, öntisztítás, szárítás

önürítés, vízcsere, öntisztítás, szárítás Extrák: kinyúló felmosó kar, 10 milliméterre megemelkedő feltörlőpárnák

kinyúló felmosó kar, 10 milliméterre megemelkedő feltörlőpárnák Ár: 215 ezer forint

A Xiaomi régi motoros a robotporszívók piacán, és a most tárgyalt gépük is biztosítja azt a minőséget, amit a kínai gyártótól megszokhattunk az elmúlt évtizedben. A negyedmilliós árral nyitó, de már 215 ezer forint környékén is beszerezhető eszköz a kör alakú robot mellett masszív dokkolóval (340 x 420 x 563 mm) rendelkezik, ami tud mindent, ami manapság a drágább gépektől elvárható. A takarítást követően az állomás egy 2,5 literes porzsákba szívja át a begyűjtött koszt, de találunk itt egy 4 literes tiszta vizes, és egy 3,8 literes használt folyadékos tartályt is. A robot az előbbiből a feltörlés funkciót kiválasztva a takarítás kezdetekor átszívja a vizet, majd az aktuális feladat befejezését követően ugyaninnen érkezik a feltörlőpárnák átmosásához szükséges folyadék is, az öblítésre használt piszkos víz pedig a másik tartályba kerül át.

A tisztítás akár 55 fokra melegített vízzel is történhet (ez külön beállítható), közben a pamacsok tényleg megszabadulnak a rájuk tapadt kosztól, végezetül a dokkoló légmozgatással szárítani is tud, aminek az intervalluma szabályozható. Ennek hála elkerülhető a dohosodás és az ezzel járó kellemetlen szagok terjedése. A nagyjából kéthetes teszt során a gépet legalább egy tucatszor használtam feltörlésre, a fenti folyamat pedig minden egyes alkalommal hibátlanul működött, a víztartály a feltöltésén kívül a dokkoló semmilyen emberi beavatkozást nem igényelt.

A szárítás funkciónak ugyan van egy állandó alapzaja, cserébe viszont tényleg nem tapasztaltam semmilyen irritáló szagot a használat során, illetve, amennyiben zavaró lenne a tompa hang (például este), akkor az okostelefon alkalmazásban ez kikapcsolható, majd a megfelelő időben akár újra is indítható. Az állomás a takarítást követően automatikusan átszívja a port, átmossa a párnákat és szárítani kezd, de ezek a folyamatok a főképernyőről bármikor elvégezhetők/elindíthatók manuálisan is.