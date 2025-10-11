iPhone 17 Pro Max vs. iPhone Air: „Mondd, te kit választanál?”

Az Apple (végre) újított: az aktuális almás okostelefonok között a korábbi Plus modell helyét idén az ultravékony iPhone Air vette át a belépő szintű iPhone 17 és a legerősebbnek számító iPhone 17 Pro/Pro Max variánsok között. Az Air esetében ráadásul a számozást is elhagyták, ami felveti a kérdést: vajon ebből nem lesz minden évben frissítés, vagy ez csupán egy egyedi termék, a régóta pletykált hajtogatható iPhone előfutára? Válaszunk a kérdésre értelemszerűen nincs, találgatásokba sem bocsátkoznánk, helyette megnéztük, hogy pontosan mit kapunk a pénzünkért.

A 2025-ös iPhone-szériával az Apple megengedhette magának, hogy az iPhone Air legyen a kecses sportautó, egy dizájn-erődemonstráció, a Pro és Pro Max pedig a munkára szánt, minden jóval felszerelt igásló. A hardver mindkettőben a helyén van: a Pro Maxban az akkumulátor minden eddiginél nagyobb, a külsőt illetően pedig a gyártó felhagyott az elmúlt évek biztonsági játékával, az Air esetében pedig a vékony készülékház ellenére sem lehet nagyon panaszkodni a teljesítmény miatt.

5 fotó

Minden ősszel feltesszük a kérdést: szükségünk van-e egy új iPhone-ra? Az Apple évről évre csiszolgatja a legnagyobb slágertermékét, hol a kamerát, hol a kijelzőt, hol a processzort fejlesztve, de az elmúlt években rendre olyan érzésünk volt, hogy forradalom helyett már csak visszafogott evolúcióra futja. Idén azonban valami megváltozott. Az iPhone Air és az iPhone 17 Pro Max nemcsak egy újabb lépcsőfok, hanem egy bátor és hangos kiáltvány: az Apple még mindig képes meglepőt alkotni.

A végső kérdés már csak az, hogy ez a meglepetés kellemes-e?

Útmutató laikusoknak A 24.hu rendszeresen közöl egy vagy több telefonra koncentráló teszteket, és ezek – a mostani cikkünkhöz hasonlóan – tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Érdemes kattintani, hiszen többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

A külsők, amik mellett nem lehet elmenni

Első ránézésre egyértelmű, hogy a tervezőasztalon valami új történt.