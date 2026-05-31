Óriásit csatázott, de elbukta az Európa Kupa-döntőt a Tatabánya kézicsapata

Andó Arián bravúros védésekkel kezdett a kapuban, csapata 4-3-ra vezetett is, de sok volt a labdaeladás, amelyeket rendre góllal büntetett az Ohrid és 4-0-s sorozatot produkált. A meccs harmadánál a macedónok házi gólkirálya, Ante Ivankovic piros lap miatt kivált a játékból, a vendégek egy 4-0-s periódussal visszavették a vezetést, és ezúttal már sokkal jobban alkalmazkodtak ellenfelük rendkívül kemény, durva védekezéséhez, írta tudósításában az MTI.

A macedónoknak az első félidő végén és a második elején is volt egy-egy 3-0-s sorozatuk, ezért a 33. percben 15-11-es állásnál Tóth Edmond vezetőedző időt kért. Csapata a folytatásban nem tudta csökkenteni hátrányát, mert nem volt kellően hatékony a védekezése.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Öt percen belül három tatabányai játékost is kiállítottak, ebben az időszakban mégis visszakapaszkodtak egy 3-0-s sorozattal. A 48. percben jött a következő kiállítás, ami miatt Filip Taleszkit végleg elveszítették a vendégek, ugyanis neki ez volt a harmadik a meccsen.

Tíz perccel a vége előtt még csak két gól volt a magyar együttes hátránya, ekkor még volt esély a fordításra, de a hajrában az Ohrid kevesebbet hibázott és a legvégén sorozatban három gólt lőtt, majd szurkolóival együtt hatalmas ünneplésbe kezdett.

A házigazda fölényét jelzi, hogy 12-vel több kapura lövése volt, mint a Tatabányának.

The Macedonian side made history and secured their first European title with a thrilling victory over MOL Tatabanya KC #ehfec #ecm #ehf #handball pic.twitter.com/smsKAkD2o9 — European Handball Federation (@EHF_Activities) May 31, 2026

Andó Arián 17 védéssel, 38 százalékos hatékonysággal zárt. A túloldalon Koszuke Jasuhira kilenc, Tilen Strmljan hat, Tomiszlav Jagurinovszki négy góllal, Kristian Pilipovic 13 védéssel vette ki részét a sikerből.

Kézilabda, Európa Kupa, döntő, visszavágó GRK Ohrid (északmacedón) – MOL Tatabánya KC 31-25 (12-11)

a Tatabánya gólszerzői: Éles 5, Damatrin 4, Krakovszki B. 4, Toniazzo Lemos 3, Sztraka 3, Mosindi 2, Terjék 1, Plaza Jiménez 1, Taleszki 1, Grigoras 1.