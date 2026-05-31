1,3 milliárdos osztalék csurrant Orbán Viktor apjának a cégeiből

Orbán Viktor édesapja Orbán Győző 1,3 milliárdos osztalékot vett ki a Dolomit Kft.-ből, a vállalat, amiben a volt miniszterelnök édesapja társtulajdonos, a tavalyi évben összesen 2,6 milliárd forint profitot termelt – írja a 444.

Az Orbán-család bányaérdekeltségei jól teljesítettek a 2025-ös évben, a hatvanpusztai birtokot építő vállalkozó a Gánt Kő Kft. 163,6 milliós bevételéből 90 millió forint nyereséget hozott össze: 50 milliót vett ki a cégből a két tulajdonos, Orbán Győző és Orbán Viktor unokaöccse, Orbán Dávid.

Orbán Győző így a két cégének köszönhetően tavaly 1,358 milliárd forinttal gyarapodott.

A 85 éves bányavállalkozó harmadik cége, a PSU Kft. teljesen más üzleti tevékenységben utazik. A lap azt írja, hogy a volt miniszterelnök édesapja ezen a cégen keresztül birtokolja az alcsútdobozi golfpálya területét, amit bérbe ad a Mészáros Lőrinc és Tiborcz István közös tulajdonában lévő cégnek. Szerintük mindebből arra is lehet következtetni, hogy tavaly jócskán megemelte Orbán Viktor apja az ingatlan bérleti díját.

