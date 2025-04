150 ezer forint alatt keres okostelefont? Kipróbáltunk öt lehetséges jelöltet

Egy okostelefon ma már a mindennapok elengedhetetlen kelléke, ugyanakkor nem mindenki szeretne egy vagyont kifizetni egy ilyen készülékre. Idei sorozatunk első részében így olyan új mobilokat vettünk szemügyre, amik már szolgáltatótól függetlenül is 150 ezer forint alatt vihetők haza. Cikkünkből kiderül, mit tud a Redmi Note 14 Pro, a Honor 400 Lite, a Samsung Galaxy A26, a Nothing Phone (3a) és a Motorola Edge 60 Fusion, illetve igyekszünk választ adni arra a kérdésre is, hogy melyik modell kinek lehet jó választás.

Az összeállításunkban szereplő összes készülék 2025-ben vált elérhetővé Európában, így hazánkban is, ennek megfelelően kifejezetten friss okostelefonok, és egyik sem kerül többe 150 ezer forintnál. A felsorakoztatott mobilok mindegyike középkategóriásnak számít, tehát többet tudnak, mint a belépő szintű, jobbára 80-100 ezer forint alatt kapható készülékek, a teljesítményük, a fotós képességeik és a felszereltségük viszont nem közelíti az olyan, jóval drágább telefonokét, mint bármelyik újabb iPhone, egy S-szériás Galaxy mobil vagy akár a Google készülékei. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

