Magyar kéziseivel ünnepelhetett Európa Liga-sikert a Melsungen

A hamburgi négyes döntő utolsó mérkőzésén Sipos egy góllal járult hozzá a sikerhez, Palasics három lövésből kettőt kivédett, Bartucz nem szerepelt a keretben. A másik német csapatban Imre kétszer volt eredményes.

A mérkőzés végig szorosan alakult, az első félidőben a Kiel többször is vezetett kettővel, de Mandic találatával mégis a Melsungen mehetett pihenőre 13-12-es előnnyel.

Szoros hajrában történelmi siker

A fordulás után Roberto Garcia Parrondo csapata már nem engedte ki kezéből a meccset, ugyan a Kiel többször is egyenlített, de a vezetést nem tudta visszavenni. A hajrá így is izgalmas volt, Laube az utolsó percben egyenlített (23-23), Parrondo időt kért, Kristopans pedig pazar gólpasszt adott a balszélre Mandicnak (24-23).

A Kielnek 14 másodperccel a vége előtt időt kért, Duvnjak el is jutott lövésig, de Simic védett. A játékvezetők időntúli szabaddobást ítéltek, ám Johansson lövését blokkolták a védők.

A vége 24-23 maradt, az MT Melsungen így történelmet írt és története első trófeáját nyerte meg.

Akár BL-indulást is érhet

Száz százalékig biztos voltam benne, hogy nyerni fogunk, egyszerűen nem veszíthettünk. Kilenc évig vártam erre a címre a Melsungennel, hihetetlenül jó érzés

– nyilatkozta a montenegrói válogatott kapus, Nebojsa Simic, aki 2017 óta a csapat tagja.

Az új szabályok szerint a Melsungen a mostani trófeájának köszönhetően a következő idényben a Bajnokok Ligájában indulhat, kivéve, ha a Füchse Berlin júniusban megnyeri a BL-t, a Bundesligában viszont nem végez az első két hely valamelyikén.

Érdekesség, hogy csütörtökön a Melsungen éppen a fővárosiakat fogadja a bajnokságban.