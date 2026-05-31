Még a király is felhívta, hogy gratuláljon neki – Vingegaard a Giro-győzelemmel emelkedett a legnagyobbak közé

A Visma-Lease a Bike 29 éves bringása idén debütált a Girón és öt hegyi etapon is elsőként ért a célba. Azzal, hogy a Tour de France-on aratott két sikere és a tavalyi Vuelta a Espana megnyerése után az olasz körverseny római záróetapján rózsaszín trikóban gurult át a célvonalon, a sportág történetében nyolcadikként mindhárom háromhetes körversenyt megnyerte.

Korábban csak a belga Eddy Merckx, a brit Chris Froome, a spanyol Alberto Contador, az olasz Vincenzo Nibali és Felice Gimondi, továbbá a francia Bernard Hinault és Jacques Anquetil hajtotta végre ezt a bravúrt.

X. Frigyes telefont ragadott

Az EkstraBladet azt írta, röviddel a Giro d’Italia vége után Vingeard hívást kapott X. Frigyes dán királytól. A hírt a királyi ház is megerősítette, és azt írta a Facebookon:

„A Dannebrog királyi hajóról, amely vasárnap Aarhusban horgonyzott, őfelsége röviddel a római Giro befejezése után felhívta Jonas Vingaardot.

Gratulált neki a győzelméhez, hiszen ezzel a diadallal a kerékpársport egyik legritkább teljesítményét érte el, mivel most már mindhárom Grand Tourt megnyerte.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Másodikként az osztrák Felix Gall, harmadikként a 2022-es bajnok ausztrál Jai Hindley végzett összetettben.