Még a király is felhívta, hogy gratuláljon neki – Vingegaard a Giro-győzelemmel emelkedett a legnagyobbak közé

A Visma-Lease a Bike 29 éves bringása idén debütált a Girón és öt hegyi etapon is elsőként ért a célba. Azzal, hogy a Tour de France-on aratott két sikere és a tavalyi Vuelta a Espana megnyerése után az olasz körverseny római záróetapján rózsaszín trikóban gurult át a célvonalon, a sportág történetében nyolcadikként mindhárom háromhetes körversenyt megnyerte.
Korábban csak a belga Eddy Merckx, a brit Chris Froome, a spanyol Alberto Contador, az olasz Vincenzo Nibali és Felice Gimondi, továbbá a francia Bernard Hinault és Jacques Anquetil hajtotta végre ezt a bravúrt.
X. Frigyes telefont ragadott
Az EkstraBladet azt írta, röviddel a Giro d’Italia vége után Vingeard hívást kapott X. Frigyes dán királytól. A hírt a királyi ház is megerősítette, és azt írta a Facebookon:
„A Dannebrog királyi hajóról, amely vasárnap Aarhusban horgonyzott, őfelsége röviddel a római Giro befejezése után felhívta Jonas Vingaardot.
Gratulált neki a győzelméhez, hiszen ezzel a diadallal a kerékpársport egyik legritkább teljesítményét érte el, mivel most már mindhárom Grand Tourt megnyerte.
Másodikként az osztrák Felix Gall, harmadikként a 2022-es bajnok ausztrál Jai Hindley végzett összetettben.
Giro d’Italia
21. (utolsó) szakasz, Róma-Róma, 131 km
1. Jonathan Milan (olasz, Lidl-Trek) 3:05:50 óra
2. Giovanni Lonardi (olasz, Polti VisitMalta) azonos idővel
3. Paul Penhoët (francia, Groupama-FDJ United) a. i.
Az összetett végeredménye:
1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 83:22:51 óra
2. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 5:22 perc hátrány
3. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 6:25 p h.
4. Thymen Arensman (holland, Netcompany INEOS) 7:02 p h.
5. Derek Gee-West (kanadai, Lidl-Trek) 7:56 p h.
6. Afonso Eulálio (portugál, Bahrain Victorious) 9:39 p h.