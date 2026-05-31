Sulyok Tamás válaszolt Magyar Péternek: nem mond le

Videót tett ki Sulyok Tamás, amiben a lemondás lehetőségét megfontolva arra jutott, nem mond le, mert „az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos rendezésére” – közölte az államfő. Sulyok inkább az együttműködést hangsúlyozta a jelenlegi Tisza-kormánnyal.

A köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal, a kormánynak pedig ugyanebben a szellemben együtt kell működnie az előző Parlament által megválasztott köztársasági elnökkel. A közelmúltban megjelent miniszterelnöki nyilatkozatok ezzel szemben – az állami szervek között szokatlan stílusban – egyoldalú követeléseket, utasításokat fogalmaznak meg a köztársasági elnök irányába, beleértve a tisztségről való lemondást is

– mondta az államfő, aki szerint mindez egy súlyosan ellentmondásos helyzetet idéz elő.

Az köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy nem lesz gátja a kormány működésének, „legyen szó akár az uniós források lehívhatóságához szükséges jogalkotási folyamatról”. Sulyok azt mondja, az együttműködés szellemében járt el akkor is, amikor „haladéktalanul aláírta a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozásunk helyreállításáról szóló törvényt is”.

Az eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az Alaptörvényben meghatározott hatásköreimet

– zárta videóját a hazafias dallamokra szavaló Sulyok.

Magyar Péter is reagált

A köztársasági elnök videójára villámgyorsan reagált Magyar Péter is, a miniszterelnök azt írja:

Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyereknapon is csak a havi 6.3 milliós fizetését védi.

Sulyok Tamásnak egyébként lemondása után is élethosszig járna állami fizetés, gépjárműhasználat sofőrrel, szolgálati lakás, ingyenes magánegészségügy, valamint egy háromfős titkárság, ahogy ez Novák Katalin vagy Áder János esetében is így van. A törvény alapján a köztársasági elnök azokat az ellátásokat, illetve szolgáltatásokat, amelyeket még nem igényelt, élete végéig bármikor bejelentheti. A Fidesz Schmitt Pál 2012-es lemondása után egy törvénymódosítással betonozta be ezeket a jogosultságokat.

A hétfői látogatás

Magyar Péter május 31-ig adott határidőt az államfőnek, hogy önként távozzon hivatalából. Korábban azt írta, hogy hétfőn az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Sulyok Tamást.

Az államfő erős felszólításokat kapott Magyar Pétertől onnantól kezdve, hogy választási győzelmi beszédében egyből lemondásra szólította fel őt, valamint a „többi fideszes bábot”. Magyar a parlamenti beiktatásán szemtől szemben is kemény szavakat intézett Sulyokhoz:

ironikus, hogy az elmúlt két évben nem sikerült a jogállamiságért aggódni, például akkor, amikor Orbán Viktor a fél országot kiirtandó rovarnak nevezte, és nem sikerült aggódni akkor sem, amikor a gyermekvédelemben tönkretett kiskorú gyermekek mellett kellett volna kiállni.

A 21 Kutatóközpont mérése szerint a magyarok jó kétharmada gondolja úgy, hogy a köztársasági elnöknek le kellene mondania, a felmérés szerint Sulyok Tamásnál még a bicskei pedofilsegítőnek kegyelmet adó Novák Katalinnak is jobb a megítélése.