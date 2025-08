Robotporszívó vásárlásán töpreng? Mutatjuk, mire figyeljen, mielőtt kiválasztana egyet

A robotporszívó egyre népszerűbb háztartási eszköz, köszönhetően annak, hogy a kapcsolódó technológia nagyot fejlődött az elmúlt 10 évben. Sokszor egészen lenyűgöző, ma már mit tudnak az önjáró takarítógépek, és egyre több ember fejében fordul meg, hogy érdemes lenne beszerezni egyet. A választék ugyanakkor ezen a területen is hatalmas, és ahogy a korábban kitárgyalt álló porszívók esetében , itt is az 50 ezer forintostól a több százezres modellekig terjed a skála, eltérő teljesítményekkel és funkciókkal. Cikkem célja ezúttal is az, hogy a különböző tesztek során szerzett tapasztalataim alapján segítsek eligazodni az ilyen típusú eszközök világában, körbe járva azon részleteket, amelyekre érdemes kiemelten figyelni a vásárlás előtt.