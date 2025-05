Aki rendszeresen olvassa lapunk tech rovatát, nem egyszer találkozhatott már porszívótesztekkel, amik között nemcsak önállóan takarítani képes robotok kaptak helyet, de rendszeresen szoktunk foglalkozni vezeték nélküli álló porszívókkal (más néven rúdporszívókkal) is. Megnéztük már, tényleg megéri-e az árát egy drágább, felsőkategóriás Dyson vagy Miele modell, beszámoltunk egészen praktikus és felmosni képes megoldásokról, illetve körbejártuk azt is, látjuk-e értelmét olyan gépnek, ami kiüríti magát a takarítás után. Ezúttal viszont nem egy konkrét termékre fókuszálunk, hanem az elmúlt évek tapasztalatai alapján igyekszünk segíteni abban, hogy mindenki megtalálhassa az életterének és a pénztárcájának leginkább megfelelő megoldást.

Okostelefonos kisokos Rendszeresen közlünk egy vagy több telefonra koncentráló teszteket is, és ezek tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Ebben többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

Megéri egyáltalán álló porszívót venni?

Bár cikkünk azoknak szól, akikben már megszületett az elhatározás, hogy vezeték nélküli álló porszívót vásároljanak, de ettől függetlenül érdemes az alapokkal kezdeni, és kicsit körbejárni a kérdést, miszerint érdemes-e egyáltalán ilyen eszközt vásárolni?

Egy igazán jó rúdporszívó ma már teljesítményben is felveszi a versenyt egy hagyományos megoldással, miközben a használata jóval egyszerűbb és kényelmesebb, mint az olyan modelleké, ahol folyamatosan figyelni kell a kábelre, továbbá arra, hogy helyiségenként konnektort váltsunk. Egy kisebb vagy átlagos (25–60 négyzetméteres) méretű lakásba például egyértelműen megéri ilyen eszközt vásárolni, de a nagyobb (60+ négyzetméteres) vagy akár többszintes otthonokban is megállhatják a helyüket, viszont ilyenkor már hatványozottan figyelni kell például az akkumulátor típusára és kapacitására. Fontos továbbá, hogy nem csupán a takarítandó terület mérete a lényeg, de az is, hogy a felület mekkora részét teszi ki például padlószőnyeg, illetve az is sarkalatos szempont, hogy van-e szőrt hullató kisállatunk.

Összességében elmondható, csak pénztárca kérdése, tudunk-e minden igényünket kielégítő álló porszívót venni, a folytatásban pedig arról is lesz szó, mikor érdemes mélyebben a zsebünkbe nyúlni, hogy végül ne okozzon csalódást a választott modell.

Beszéljünk a teljesítményről

Sokan mind a mai napig abban mérik egy porszívó hatékonyságát, hogy milyen a motorteljesítmény, amit wattban szokás megadni. Bár kétségtelen, hogy ez is fontos, de nem jelent automatikusan jó szívóerőt, márpedig valójában erre kell figyelni minden porszívó esetében. Bő tíz éve még lehetett „trükközni” azzal, hogy a gépeket minél nagyobb motorteljesítménnyel hirdették (ez lehetett akár 2000–3000 watt is), aztán jött az EU szabályozása, ami előbb 1600, majd 900 wattban maximalizálta a kereskedelmi forgalomba kerülő porszívók áramfelvételét.

A motorteljesítmény helyett arra kell figyelni, hogy a gyártók mit ígérnek a szívóerőt illetően. Ezt átlátni ugyanakkor nem olyan egyszerű, hiszen manapság ennek meghatározására két mértékegységet használnak a gyártók: az egyik a pascal (Pa) a másik az airwatt (AW), utóbbit pedig tovább bonyolítja, hogy akadnak olyan cégek (például a Samsung), amelyek erre is csak úgy hivatkoznak, hogy watt (W), ami nem egyenlő a motorteljesítménnyel.

Lássuk, mit jelentenek pontosan ezek a mértékegységek: