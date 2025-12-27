dreame x50 ultralenovo yoga 9pixel watch 4vivo x300 pro
Tech

Négy idei kütyü, amit még jövőre is érdemes megvásárolni

Dreame X50 Ultra robotporszívó, Vivo X300 Pro okostelefon, Pixel Watch 4 okosóra és Lenovo Yoga 9 laptop teszt
Horváth Júlia / 24.hu
Dreame X50 Ultra robotporszívó, Vivo X300 Pro okostelefon, Pixel Watch 4 okosóra és Lenovo Yoga 9 laptop.
admin Birkás Péter
2025. 12. 27. 16:57
Minden évben rengeteg kütyüt tesztelünk, ám hagyományosnak nevezhető „az év legjobbjai” listát sosem készítünk, helyette olyan, az adott évben piacra dobott eszközöket gyűjtünk egy csokorba, amelyekről őszintén úgy gondoljuk, hogy még jövőre is érdemes kinyitni értük a pénztárcánkat.

A mostanra hagyományosnak nevezhető listánkra ezúttal is széles palettáról válogattunk kütyüket, így lesz itt robotporszívó (Dreame X50 Ultra), okosóra (Pixel Watch 4), okostelefon (Vivo X300 Pro) és laptop (Yoga 9) is. A hagyományosabb tesztekhez hasonlóan ezen eszközöket is hetekig nyúztuk, a folytatásból pedig kiderül, miért gondoljuk, hogy még 2026-ban is érdemes lecsapni rájuk.

A cikk tartalmából

A cikk további részében többek között fény derül arra,

  • hogy miért jóval olcsóbb a Dreame X50 Ultra, mint pár hónappal ezelőtt, de kitértünk arra is, miért találjuk jobbnak ezt a gépet az összes többi általunk 2025-ben kipróbált robotporszívónál,
  • hogy a Pixel Watch 4 okosóra melyik funkciója biztosít minden korábbinál autentikusabb Knight Rider életérzést,
  • hogy melyik a Vivo X300 Pro okostelefon legkiemelkedőbb tulajdonsága, és ennek okán kiknek lehet tökéletes választás,
  • továbbá az is, hogy a Yoga 9 miért sokkal több, mint egy hagyományos laptop, és melyik tulajdonsága volt az, amivel lenyűgözött minket.
