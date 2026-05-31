Orbán Viktor idén sem ment el a születésnapi szentmiséjére

Szombaton szentmisét tartottak Orbán Viktor születésnapja alkalmából a belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban, írja a Blikk. A volt miniszterelnök május 31-én ünnepli a születésnapját, idén 63 éves lett. A születésnapi szentmise hagyománya annak ellenére sem szakadt meg, hogy a Fidesz április 12-én elvesztette a választást, Orbán Viktornak pedig távoznia kellett a hivatalából.

Tizenhat éve szól a szentmise Orbánért, aki eddig még egyszer sem tette tiszteletét az érte fohászkodók körében, inkább a Bajnokok Ligája döntőjét választotta. A szertartást szokás szerint a Polgári Mulató közössége kezdeményezte. A délután 17 órakor kezdődő misét a HírTV-n buzizó Osztie Zoltán celebrálta, aki korábban még a Mi Hazánkos Novák Elődnek is hálás volt azért, mert leszedte a szivárványos zászlót a Városháza homlokzatáról. A plébános a szentmisével kapcsolatban úgy fogalmazott:

maga az ünnepelt még egyszer sem vett részt a misén, de nem is ez a cél, hanem hogy hálaadó mise keretében imát mondjunk az ő egészségéért, hazánk, népünk felemelkedéséért.

A pap azt mondta, a jelenlegi kormányfőért is szólt már az ima Isten házában:

nem titok, Magyar Péterért, az ország jelenlegi kormányának vezetőjéért is miséztünk már, hiszen ő is hívő, keresztény embernek tartja magát. Az államnak és egyháznak szövetségest kell látnia egymásban, a híveink és a társadalom egy közeg, az ő javukért kell munkálkodni a Parlamentben és a templomokban egyaránt.

Az Erzsébet híd pesti hídfőjének lábánál nagyjából 150 ember gyűlt össze, hogy hálát adjon Orbán Viktorért.