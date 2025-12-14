Teszt: 30 ezer alatt sem lehetetlen jó fülest találni

A közelmúltban rendszeresen foglalkoztam fej- és fülhallgatókkal: külön cikket szántam a két kategória bemutatásának, körbejártam, vásárláskor mire érdemes figyelni a jó minőségű zenehallgatás érdekében, illetve konkrét modelleket is teszteltem. Kipróbáltam három, prémium kategóriás fülest (Sony, Nothing, Sonos), és teszteltem 60 ezer forint alatt kínált vezeték nélküli fülhallgatókat (Huawei, Soundcore, Google) is.

Ezt a vonalat követi legújabb cikkem is, hiszen ezúttal három darab, 30 ezer forint alatt kínált fejhallgatót nyúztam heteken keresztül, konkrétan az alábbi modelleket:

Edifier W820NB Plus V25,

Lamax HighComfort2,

OneOdio Focus A10.

Alapvetően mindhárom megoldás vezeték nélküli kivitel (de mindegyiknél opció a vezetékes csatlakozás), átlagos (tehát nem audiofil) használatra, viszont a relatíve alacsony ár ellenére egyiknél sem kell lemondani az aktív zajszűrés (ANC) funkcióról. Hogy ezen felül mire képesek még, továbbá hogyan teljesítettek a teszt során, arról a folytatásban részletesen beszámolok.

Edifier W820NB Plus V25 fejhallgató