Fülhallgatóteszt: kipróbáltunk 3 megfizethető(bb) modellt, mutatjuk, melyik mire képes

Legutóbbi tesztünkben három prémium kategóriás fejhallgatót vettünk alaposabban szemügyre, ezúttal pedig a töretlenül népszerű vezeték nélküli fülhallgatók felé fordultam, ismét három modellt kipróbálva. Akárcsak a fejhallgatók esetében, a választék ebben a kategóriában is hatalmas, viszont ezúttal nem csúcskategóriás fülesek kerülnek terítékre, hanem megfizethetőbb, középkategóriás termékek.

Cikkemben olyan 35 és 60 ezer forint közötti eszközöket vizsgáltam meg közelebbről, amelyeknél a normális hangzás mellett már alapvetés a valóban hatékony aktív zajszűrés (ANC), sőt, némelyik tesztalanyomnál már olyan extra funkciókkal is találkozhatunk, mint a tok vezeték nélküli töltésének lehetősége, a térhatás, vagy a magas felbontású (Hi-Res) zenehallgatást biztosító kodekek támogatása.

Tesztalanyaink:

Huawei Freebuds 7i,

Soundcore Liberty 5,

Googel Pixel Buds 2a.

A folytatásból kiderül, hogy a felsorolt modellekkel kapcsolatban milyen tapasztalatokat szereztem a nagyjából háromhetes tesztidőszak során, és szokás szerint röviden kitérek arra is, melyik füles kinek lehet jó választás.

Hogyan válasszunk megfelelő fül- és felhallgatót? Akár csak az okostelefonoknál, a fül- és fejhallgatók vásárlása előtt is érdemes körültekintőnek lenni, és a közelmúltban több olyan cikkünk is készült, amelyek ebben hivatottak segíteni. Külön foglalkoztunk például a fej- és fülhallgatók közti különbségekkel, illetve elég alaposan körbejártuk azt is, milyen technikai részletekre kell figyelni a lehető legjobb hangzás eléréséhez.

Huawei Freebuds 7i

Akkumulátor: 550 mAh (tok), 55 mAh (füles)

550 mAh (tok), 55 mAh (füles) Üzemidő: maximum 8 óra egy töltéssel

maximum 8 óra egy töltéssel Súly: 37 gramm (tok), 5,4 gramm (füles)

37 gramm (tok), 5,4 gramm (füles) Kapcsolat: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Támogatott kodekek: SBC, AAC, LDAC, L2HC 2.0

SBC, AAC, LDAC, L2HC 2.0 Védelem: IP54

IP54 Extra: multipoint, térhatás, 3D-s fejkövetés

multipoint, térhatás, 3D-s fejkövetés Tartozékok: 4 különböző méretű (XS, S, M, L) gumiharang pár

4 különböző méretű (XS, S, M, L) gumiharang pár Ár: 35-40 ezer forint

35-40 ezer forint Színek: fehér, fekete, rózsaszín

A Huawei sokáig a piacvezető Apple és a Samsung legnagyobb vetélytársa volt az okostelefonok globális piacán, de az Egyesült Államok szankciói (se Google szolgáltatások, se 5G) nyugaton eladhatatlanná tették a cég mobiljait. A viselhető eszközeik ugyanakkor még mindig rendkívül kelendőek, az aktivitásmérők, az okosórák és a fülhallgatók is, és az utóbbiak közül az egyik legújabb modell a Huawei Freebuds 7i. Kis szerencsével ma már 35 ezer forintért is beszerezhető hazai kereskedőktől, és már most elárulom: ár/érték arányban egészen kiváló eszközről van szó.