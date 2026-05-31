Magyar Péter lemondásra szólította fel a közmédia két vezérigazgatóját

2026. 05. 31. 20:07
Németh Zsolt, az MTVA hírigazgatója jobboldali szakértők megszólalására és az Indexen megjelent Tisza-adóemelés napirenden tartására utasította a híradó munkatársait, számolt be kiszivárgott emailek alapján az RTL Híradó. Magyar Péter Facebook-bejegyzésében lemondásra szólította fel a vezérigazgatókat.

Vetítsük előre és ragozzuk a következő napokban, hogy a választások utáni időszakban is áruhiány, üzemanyag hiány lesz Európában, akár jegyrendszer, nem lehet tankolni csak X litert, stb.

– írta kollégáinak a pártatlan híradásért felelős vezető, aki a választás napján arra utasította a híradósokat, hogy „jobbos elemzőket keressenek részvételi adatok kapcsán, mert csak a balos narratíva fut”, majd csatolta a patrióta-szuverenista CPAC-et is szervező Alapjogokért központ egyik elemzőjének a telefonszámát.

Magyar Péter korábban azt mondta, hogy azonnal felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását, ám eddig ez még nem történt meg. A miniszterelnök azt írta:

miután bebizonyosodott, hogy a vezetők utasítására készültek a közmédiában a Tisza-t lejárató anyagok, Papp Dániel és Altorjai Anita vezérigazgatóknak azonnal távozniuk kell!

Már beszámoltunk arról, hogy néhány napja egyszerre omlott össze a fideszes híroldalak látogatottsága: az Origónak, a Magyar Nemzetnek és a Mandinernek a választási vereség utáni hónapot sikerült túlélniük. Azóta viszont olvasóik felét elvesztették; vége lehet a piacitól teljesen elszakadt működés időszakának a jobboldali sajtóban.

