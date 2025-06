Death Stranding 2: játékosbarátabb folytatás lett Kodzsima Hideo legújabb alkotása

Idén lesz öt éve, hogy megjelent a videójátékok világában legendásnak számító Kodzsima Hideo fejlesztőcsapatának Death Stranding című játéka, ami egy meglehetősen egyszerű koncepciót (hordárként kell szállítmányokat kézbesítenünk) házasított egy meglehetősen elborult, posztapokaliptikus világgal, illetve egy sokszor egészen szürreális, az emberi kapcsolatokról, életről és halálról filozofáló történettel. A folytatást 2022 végén jelentették be, az egyelőre PS5-exkluzív Death Stranding 2: On the Beach június 26-án jelenik meg, és már a cikkünk elején érdemes leszögezni, hogy egy minden ízében hagyományos második rész készült a japánok műhelyében.

Folytatódik a történet, visszatérnek kulcsfigurák, kapunk egy új, a korábbinál nagyobb és változatosabb helyszínt, és bár a játékmenet lényegében változatlan, a fejlesztők új adalékokkal egészítették ki a korábbi formulát, és úgy csiszolták le az éleket, hogy az összkép áramvonalasabb, vagy ha úgy tetszik, játékosbarátabb legyen az elődnél.

Ismerős arcok, ismerős helyzetek

A történet alig pár hónappal a Death Stranding fináléja után veszi fel a fonalat, hősünk ismét Sam (ismét Norman Reedus alakításában), aki izolációban igyekszik nyugodt életet élni az első rész másik fontos karakterével, a kisfiúvá cseperedő Lou-val.

Az idill persze ideiglenes, hiszen ismét feltűnik a színen Fragile (ezúttal is Léa Seydoux), aki ráveszi a férfit, hogy ismét hordárnak álljon a jobb világ érdekében. A történetről ennél többet nem írok, azt mindenki fedezze fel maga, arra viszont érdemes készülni, hogy Kodzsima ezúttal is szürreális fordulatokkal tartja fenn az érdeklődést, és az átvezető videókkal elmesélt sztori nagyon lassan nyer értelmet, ami olyan szempontból pozitívum, hogy egészen az utolsó pillanatig fenntartja az érdeklődést. Ami szükséges, ugyanis a játékmenet továbbra is meglehetősen monoton.