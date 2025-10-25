fejhallgatóhardvertesztnothing headphone 1sonos ace
Teszt: mit tudnak a fejhallgatók, amelyekért 100 ezer forintnál is többet kérnek?

Varga Jennifer / 24.hu
admin Birkás Péter admin Lányi Örs
2025. 10. 25. 16:52
Varga Jennifer / 24.hu
Legújabb tesztünkben három fejhallgatót vesézünk ki. Megnéztük, hogy mit kínál a Nothing headphone (1), a Sony WH-1000XM6 és a Sonos Ace fejhallgató, és szokás szerint röviden kitérünk arra is, hogy melyik kinek lehet jó választás.

Egy fejhallgató manapság rengeteg ember elengedhetetlen mindennapi kelléke, legyen szó akár sportolás és tömegközlekedés közbeni zenehallgatásról, a világ kizárásáról a munkahelyen vagy egy repülőn, de sokan használnak ilyen eszközt otthon is, nemcsak zenéhez, de filmezéshez és videójátékhoz is. A kínálat ezen eszköztípusból is jelentős, az egészen olcsó megoldásoktól a százezres árcédulával felvértezett megoldásokig terjed a skála. Jelen tesztünkben az alábbi három modellt vettünk górcső alá:

  • Nothing headphone (1),
  • Sony WH-1000XM6,
  • Sonos Ace.

Ezek a készülékek már a komolyabb, 100 ezer forint feletti árcédulával rendelkező fejhallgatók táborát erősítik, nemcsak az átlagnál jobb hangzást ígérve, de erőteljes zajszűrést és egyéb extra funkciókat kínálva. A folytatásból pedig kiderül, milyen tapasztalatokat szereztünk a teszteléssel töltött hetek során, és a korábbi tesztjeinkhez hasonlóan kitérünk arra is, melyik füles kinek lehet jó választás.

Hogyan válasszunk megfelelő fül- és felhallgatót?

Akár csak az okostelefonoknál, a fül- és fejhallgatók vásárlása előtt is érdemes körültekintőnek lenni, és a közelmúltban több olyan cikkünk is készült, amelyek ebben hivatottak segíteni. Külön foglalkoztunk például a fej- és fülhallgatók közti különbségekkel, illetve elég alaposan körbejártuk azt is, milyen technikai részletekre kell figyelni a lehető legjobb hangzás eléréséhez.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

