Teszt: mit tudnak a fejhallgatók, amelyekért 100 ezer forintnál is többet kérnek?

Egy fejhallgató manapság rengeteg ember elengedhetetlen mindennapi kelléke, legyen szó akár sportolás és tömegközlekedés közbeni zenehallgatásról, a világ kizárásáról a munkahelyen vagy egy repülőn, de sokan használnak ilyen eszközt otthon is, nemcsak zenéhez, de filmezéshez és videójátékhoz is. A kínálat ezen eszköztípusból is jelentős, az egészen olcsó megoldásoktól a százezres árcédulával felvértezett megoldásokig terjed a skála. Jelen tesztünkben az alábbi három modellt vettünk górcső alá:

Nothing headphone (1),

Sony WH-1000XM6,

Sonos Ace.

Ezek a készülékek már a komolyabb, 100 ezer forint feletti árcédulával rendelkező fejhallgatók táborát erősítik, nemcsak az átlagnál jobb hangzást ígérve, de erőteljes zajszűrést és egyéb extra funkciókat kínálva. A folytatásból pedig kiderül, milyen tapasztalatokat szereztünk a teszteléssel töltött hetek során, és a korábbi tesztjeinkhez hasonlóan kitérünk arra is, melyik füles kinek lehet jó választás.

Hogyan válasszunk megfelelő fül- és felhallgatót? Akár csak az okostelefonoknál, a fül- és fejhallgatók vásárlása előtt is érdemes körültekintőnek lenni, és a közelmúltban több olyan cikkünk is készült, amelyek ebben hivatottak segíteni. Külön foglalkoztunk például a fej- és fülhallgatók közti különbségekkel, illetve elég alaposan körbejártuk azt is, milyen technikai részletekre kell figyelni a lehető legjobb hangzás eléréséhez.