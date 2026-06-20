Történelmi kiállítás, Messi miatti reklamáció, két korai gól volt két csapat végzete – ez történt a foci-vb kilencedik játéknapján

Ivan Bartonnak nem volt könnyű dolga a meccsen.

Drámában és meglepetésekben ezúttal sem volt hiány, kétszer is megdőlt az idei világbajnokság leggyorsabb góljának rekordja, ráadásul olyan piros lapot osztottak ki, amilyet korábban még soha! Összefoglaló a játéknap eseményeiről.