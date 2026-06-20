Történelmi kiállítás, Messi miatti reklamáció, két korai gól volt két csapat végzete – ez történt a foci-vb kilencedik játéknapján

Ez történt a pályán:
- Az Amerikai Egyesült Államok magabiztos játékkal 2-0-ra verte Ausztráliát, ezzel 96 év után két vb-meccset nyerve egymás után
- Marokkó egy villámgyors góllal legyőzte Skóciát
- Brazíliának egy jó félidő elég volt, hogy simán lelépje Haitit
- Paraguay pedig 1-0-ra legyőzte és kiejtette Törökországot, pedig Miguel Almirón történelmi piros lapot kapott
Ez történt a pályán kívül:
- A katariak ellen brutális sérülést szenvedő Ismael Konét megműtötték
- Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya mentegetőzött a Marokkó elleni döntetlen kapcsán
- Egy mexikói válogatott után kémkedő drónt a hadsereg lőtt ki
- A zöld-foki hős, Vozinha édesanyja mégis kiutazhat a vébére
- Kirúgtak egy teljes stábot, amiért Lionel Messi apjának haláláról adtak hírt tévesen,
- Szintén Messi került a középpontba Algériában is, az afrikai nemzet szövetsége ugyanis panaszt tett a bíróra a támadó miatt
Kapcsolódó
Cafatokra szaggatták a marokkói játékos mezét a vébén
Leküldte a bíró, hogy öltözzön át.