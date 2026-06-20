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Foci foci vb 2026

Történelmi kiállítás, Messi miatti reklamáció, két korai gól volt két csapat végzete – ez történt a foci-vb kilencedik játéknapján

Ivan Bartonnak nem volt könnyű dolga a meccsen.
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Ivan Bartonnak nem volt könnyű dolga a meccsen.
24.hu
2026. 06. 20. 07:41
Ivan Bartonnak nem volt könnyű dolga a meccsen.
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Ivan Bartonnak nem volt könnyű dolga a meccsen.
Drámában és meglepetésekben ezúttal sem volt hiány, kétszer is megdőlt az idei világbajnokság leggyorsabb góljának rekordja, ráadásul olyan piros lapot osztottak ki, amilyet korábban még soha! Összefoglaló a játéknap eseményeiről.

Ez történt a pályán:

Ez történt a pályán kívül:

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