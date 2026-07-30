Hogy lehetett szabadlábon a berlini merénylő?

Szombat este a berlini Pride-on (Christopher Street Day-en) történt merényletben egy lengyel nő meghalt, 31-en megsérültek. A feltételezett elkövetőt, a 21 éves, libanoni gyökerű német állampolgár Abdul Balloutot vasárnap lelőtte a rendőrség. A nyomozás feladata annak kiderítése, volt-e segítsége a férfinek, illetve miként lehetett szabadlábon.

A mobilján talált felvétel szerint az Iszlám Államnak hűségesküt tevő Balloutot ugyanis idén májusban 22 hónapos, fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság többek között az államot veszélyeztető súlyos erőszakos cselekmény előkészítése miatt.Igaz, a döntés hat hónap haladékot adott annak eldöntésére, hogy a büntetését le kell-e ülnie, vagy próbaidőre felfüggesztik azt.

Így Ballout kikerült az előzetesből, szabadlábon lehetett, holott a hatóságok továbbra is „Gefährderként”, azaz potenciálisan veszélyes státuszúként tartották nyilván. Azokat a szélsőséges személyeket sorolják ide, akiknek esetében konkrét tények arra utalnak, hogy a jövőben súlyos, politikai indíttatású bűncselekményeket követhetnek el.

Az ügyészek egyébként fellebbeztek a bíróság ítélete ellen, és hosszabb börtönbüntetést kértek Balloutra.

Horváth L. Attila terrorizmus-szakértő, egyetemi tanár szerint egyértelmű, hogy az igazságszolgáltatás hibázott.