Az MVM tájékoztatása szerint a Duna vízszintje jelenleg 28 centiméterrel alacsonyabb a 2018-as rekordnál, és több mint egy méterrel marad el attól a minimális szinttől, amellyel az atomerőmű eredeti tervezésekor számoltak.

A közlemény szerint a helyzetet egyszerre okozza a Duna medrének évtizedes mélyülése, valamint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló szélsőségesen száraz időszak.

24-72 órán belül jöhet a teljes leállás

A paksi atomerőmű jelenleg az úgynevezett alacsony vízállási készültség harmadik fokozatában működik. Az MVM szerint ugyanakkor reális esélye van a negyedik fokozat elérésének, amely automatikusan a teljes leállítást vonná maga után.

Ebben az esetben megszűnne az áramtermelés, és az erőmű kizárólag a blokkok biztonságos hűtésére koncentrálna.

A társaság hangsúlyozta, hogy a biztonság nincs veszélyben: az álló blokkok hűtéséhez töredéknyi vízmennyiség szükséges ahhoz képest, mint amennyit az energiatermelés igényel.

A mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű a hazai villamosenergia-termelés közel 50 százalékát biztosítja.

A teljes leállás jelentős kihívást jelentene az energiarendszer számára, különösen a nyári csúcsterhelési időszakban. Az MVM ezért arra kérte a lakosságot, hogy felelős és takarékos áramhasználattal segítsék az ellátásbiztonság fenntartását.

Az atomerőmű leállításáról Magyar Péter miniszterelnök is beszélt csütörtökön, és elmondta azt is, hogy a kieső áram importból pótolható.

Már készülnek a hosszú távú megoldások

A közlemény szerint megkezdődött a vízkivételi rendszer átalakítása, amelynek célja, hogy a jövőben a jelenleginél is alacsonyabb vízállás mellett működhessen az erőmű.

Az MVM hangsúlyozta: az elmúlt 40 év fejlesztései már lehetővé tették, hogy az erőmű az eredeti tervezési értéknél 120 centiméterrel alacsonyabb vízszint mellett is termeljen, a mostani szélsőséges helyzet azonban további beruházásokat tesz szükségessé.

Rendkívüli helyzetre is van terv

Az erőmű felkészült arra az esetre is, ha a Duna vízállása tovább csökkenne. Az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített úgynevezett Pajtás szivattyúk biztosítani tudják a leállított blokkok hűtéséhez szükséges vízellátást akár tartósan alacsony vízállás esetén is.

Az MVM szerint hetekig tartó extrém aszály mellett is fenntartható a blokkok biztonságos állapota, és amint a vízszint lehetővé teszi, megkezdődhet a reaktorok fokozatos újraindítása.