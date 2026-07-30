Az MVM tájékoztatása szerint a Duna vízszintje jelenleg 28 centiméterrel alacsonyabb a 2018-as rekordnál, és több mint egy méterrel marad el attól a minimális szinttől, amellyel az atomerőmű eredeti tervezésekor számoltak.
A közlemény szerint a helyzetet egyszerre okozza a Duna medrének évtizedes mélyülése, valamint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló szélsőségesen száraz időszak.
24-72 órán belül jöhet a teljes leállás
A paksi atomerőmű jelenleg az úgynevezett alacsony vízállási készültség harmadik fokozatában működik. Az MVM szerint ugyanakkor reális esélye van a negyedik fokozat elérésének, amely automatikusan a teljes leállítást vonná maga után.
Ebben az esetben megszűnne az áramtermelés, és az erőmű kizárólag a blokkok biztonságos hűtésére koncentrálna.
A társaság hangsúlyozta, hogy a biztonság nincs veszélyben: az álló blokkok hűtéséhez töredéknyi vízmennyiség szükséges ahhoz képest, mint amennyit az energiatermelés igényel.
A mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű a hazai villamosenergia-termelés közel 50 százalékát biztosítja.
A teljes leállás jelentős kihívást jelentene az energiarendszer számára, különösen a nyári csúcsterhelési időszakban. Az MVM ezért arra kérte a lakosságot, hogy felelős és takarékos áramhasználattal segítsék az ellátásbiztonság fenntartását.
Az atomerőmű leállításáról Magyar Péter miniszterelnök is beszélt csütörtökön, és elmondta azt is, hogy a kieső áram importból pótolható.
Már készülnek a hosszú távú megoldások
A közlemény szerint megkezdődött a vízkivételi rendszer átalakítása, amelynek célja, hogy a jövőben a jelenleginél is alacsonyabb vízállás mellett működhessen az erőmű.
Az MVM hangsúlyozta: az elmúlt 40 év fejlesztései már lehetővé tették, hogy az erőmű az eredeti tervezési értéknél 120 centiméterrel alacsonyabb vízszint mellett is termeljen, a mostani szélsőséges helyzet azonban további beruházásokat tesz szükségessé.
Rendkívüli helyzetre is van terv
Az erőmű felkészült arra az esetre is, ha a Duna vízállása tovább csökkenne. Az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített úgynevezett Pajtás szivattyúk biztosítani tudják a leállított blokkok hűtéséhez szükséges vízellátást akár tartósan alacsony vízállás esetén is.
Az MVM szerint hetekig tartó extrém aszály mellett is fenntartható a blokkok biztonságos állapota, és amint a vízszint lehetővé teszi, megkezdődhet a reaktorok fokozatos újraindítása.