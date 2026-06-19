Elemzések, kiakadó szövetségi kapitányok, kiütéses győzelmek – ez történt a vébén

Ercin Erturk / ANADOLU / Anadolu via AFP

Ercin Erturk / ANADOLU / Anadolu via AFP

Svájc nem kímélte a bosnyákokat, Csehország képtelen volt nyerni, Kanada pedig kiütéses győzelemmel folytatta szereplését a labdarúgó-világbajnokságon. A másik társházigazda Mexikó szenvedett, de első továbbjutóként ünnepelhetett. Játéknapi összefoglaló.