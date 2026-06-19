Elemzések, kiakadó szövetségi kapitányok, kiütéses győzelmek – ez történt a vébén

Ez történt a pályán:
- Csehország hiába szerzett korán vezetést, csak 1-1-es döntetlent játszott Dél-Afrikával
- Svájc 4-1-re kiütötte Bosznia-Hercegovinát
- Kanada egy durva, két kiállítást és egy súlyos sérülést hozó mérkőzésen 6-0-ra kiütötte Katart
- Mexikó egy hatalmas potyával legyőzte Dél-Koreát
Ez történt a pályán kívül:
- Az angol kapitány, Thomas Tuchel kiakadt a fotósokra
- Manuel Neuer a világbajnokság után ismét visszavonul a válogatottól
- Két meccsen mindössze egy pontjuk van a cseheknek, de Miroslav Koubek kapitány kikérte magának a kritikát
- A futballvilág pedig Lionel Messi beteg édesapja miatt aggódik
- De megtudhattuk azt is, milyen karriereket dobott félre a focivébé női bírótriója
És még kicsit elemeztünk is:
- Egri Viktor megírta, hogy a világbajnokság Lionel Messi égig érő mesterhármasának árnyékában vált hivatalosan is cirkusszá
- A Ziccer podcastben levontuk a vb első csoportkörének leszűrhető tanulságait
- És négy pontban, sőt, egy rapid mérlegben ki is elemeztük a tanulságokat
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