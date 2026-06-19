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Foci foci vb 2026

Elemzések, kiakadó szövetségi kapitányok, kiütéses győzelmek – ez történt a vébén

VANCOUVER, CANADA - JUNE 18: Fans gather prior the 2026 FIFA World Cup First Stage Group B match between Canada and Qatar at BC Place Stadium in Vancouver, Canada on June 18, 2026. Ercin Erturk / Anadolu
Ercin Erturk / ANADOLU / Anadolu via AFP
Boldog kanadai szurkolók
24.hu
2026. 06. 19. 06:13
VANCOUVER, CANADA - JUNE 18: Fans gather prior the 2026 FIFA World Cup First Stage Group B match between Canada and Qatar at BC Place Stadium in Vancouver, Canada on June 18, 2026. Ercin Erturk / Anadolu
Ercin Erturk / ANADOLU / Anadolu via AFP
Boldog kanadai szurkolók
Svájc nem kímélte a bosnyákokat, Csehország képtelen volt nyerni, Kanada pedig kiütéses győzelemmel folytatta szereplését a labdarúgó-világbajnokságon. A másik társházigazda Mexikó szenvedett, de első továbbjutóként ünnepelhetett. Játéknapi összefoglaló.

Ez történt a pályán:

Ez történt a pályán kívül:

És még kicsit elemeztünk is:

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