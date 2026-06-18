Ronaldót a sajátjai is szétszedik – élő hírfolyam a foci-vb nyolcadik napjáról

Messi, a földönkívüli. És törvényfeletti?
Egri Viktor véleménycikke arról, hogy Lionel Messi megúszott egy kiállítást, és ezzel nem csak Argentína járt jól.
Egri Viktor véleménycikke arról, hogy Lionel Messi megúszott egy kiállítást, és ezzel nem csak Argentína járt jól.
A Kongói Demokratikus Köztársaság elleni 1-1-es döntetlennel mutatkozott be az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon az esélyesek közé sorolt portugál válogatott, amely éles kritikákat kapott a hazai sajtótól, még Cristiano Ronaldo is.
A kétszeres Nemzetek Ligája-győztes csapat teljesítményét szánalmasnak minősítették, az al-Nasszr támadójáról pedig azt írták, hogy „maga is probléma” a válogatott számára.
Úgy tetszik, Cristiano Ronaldón óriási a nyomás, Portugália pedig katasztrófa felé tart
– írta Luis Mateus, az A Bola sportnapilap publicistája, aki kiemelte, a 41 éves csatár hatékonyságának hiányát.
„Kilencven percet játszott, és rá nem jellemző módon két óriási helyzetet is kihagyott” – kritizálta az újságíró az ötszörös aranylabdást, aki 229 válogatott mérkőzésén 143 gólnál tart.
A Público is elsősorban a csatár szerepeltetésében látta a csalódást keltő döntetlen okát. „Rossz eredmény, szörnyű teljesítmény. Portugália továbbra is a Ronaldóba vetett hitének túsza, de a hit önmagában nem elég, még kevésbé a jelenlegi Ronaldóba vetett hit” – fogalmazott a lap.
A portugál médiumok egyöntetű véleménye, hogy a válogatott lassan és kiszámíthatóan futballozott, és egyértelmű, hogy a hátralévő két csoportmérkőzésen lényegesen jobban kell teljesítenie, ha tovább akar jutni. Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese a K csoportban szerepel, és kedden Üzbegisztán, június 28-án pedig Kolumbia lesz az ellenfele.
Még 80 találkozó hátravan, szóval még lehet bőven változás, de a kezdés ígéretes volt.
Jön a csoportkör második fordulójának első játéknapja.
Két meccset rendeznek magyar idő szerint csütörtök este:
18 órától a nyitómeccsén egyaránt vereséget szenvedő Csehország és Dél-Afrika csap össze, majd 21 órától az egyaránt 1 pontos Svájc és Bosznia-Hercegovina találkozik.
Éjfélkor indul útjára a labda két, első vb-győzelmére hajtó csapat, Kanada és Katar egymás elleni meccsén, hajnali háromkor pedig a Mexikó – Koreai Köztársaság mérkőzés zárja a programot.