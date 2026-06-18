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Ronaldót a sajátjai is szétszedik – élő hírfolyam a foci-vb nyolcadik napjáról

foci vb 2026 élő hírfolyam nyolcadik nap
Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 18. 12:50FRISSÍTVE: 2026. 06. 18. 12:56
foci vb 2026 élő hírfolyam nyolcadik nap
Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Véget ért az első csoportkör, de nincs megállás, a nyolcadik játéknapon négy találkozóval folytatódik a labdarúgó-világbajnokság. A csütörtök esti és pénteki hajnali meccsek mellett az előző játéknap minden érdekes rezdülésével foglalkozunk, így azzal is, hogy Cristiano Ronaldót nem kímélte a portugál média a Kongói DK elleni döntetlen után.
12:47

Portugália a katasztrófa felé tart

A Kongói Demokratikus Köztársaság elleni 1-1-es döntetlennel mutatkozott be az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon az esélyesek közé sorolt portugál válogatott, amely éles kritikákat kapott a hazai sajtótól, még Cristiano Ronaldo is.

A kétszeres Nemzetek Ligája-győztes csapat teljesítményét szánalmasnak minősítették, az al-Nasszr támadójáról pedig azt írták, hogy „maga is probléma” a válogatott számára.

Úgy tetszik, Cristiano Ronaldón óriási a nyomás, Portugália pedig katasztrófa felé tart

– írta Luis Mateus, az A Bola sportnapilap publicistája, aki kiemelte, a 41 éves csatár hatékonyságának hiányát.

„Kilencven percet játszott, és rá nem jellemző módon két óriási helyzetet is kihagyott” – kritizálta az újságíró az ötszörös aranylabdást, aki 229 válogatott mérkőzésén 143 gólnál tart.

Portugália, a túsz

A Público is elsősorban a csatár szerepeltetésében látta a csalódást keltő döntetlen okát. „Rossz eredmény, szörnyű teljesítmény. Portugália továbbra is a Ronaldóba vetett hitének túsza, de a hit önmagában nem elég, még kevésbé a jelenlegi Ronaldóba vetett hit” – fogalmazott a lap.

A portugál médiumok egyöntetű véleménye, hogy a válogatott lassan és kiszámíthatóan futballozott, és egyértelmű, hogy a hátralévő két csoportmérkőzésen lényegesen jobban kell teljesítenie, ha tovább akar jutni. Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese a K csoportban szerepel, és kedden Üzbegisztán, június 28-án pedig Kolumbia lesz az ellenfele.

12:42

Jön a nyolcadik nap!

Jön a csoportkör második fordulójának első játéknapja.

Két meccset rendeznek magyar idő szerint csütörtök este:

18 órától a nyitómeccsén egyaránt vereséget szenvedő Csehország és Dél-Afrika csap össze, majd 21 órától az egyaránt 1 pontos Svájc és Bosznia-Hercegovina találkozik.

Éjfélkor indul útjára a labda két, első vb-győzelmére hajtó csapat, Kanada és Katar egymás elleni meccsén, hajnali háromkor pedig a Mexikó – Koreai Köztársaság mérkőzés zárja a programot.

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