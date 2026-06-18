Egri Viktor: Amíg te izgulsz, lehet, hogy a piackutatók már tudják a vb végeredményét!

A sportesemény ismérve, hogy szabályozott körülmények között zajlik, és ha elő is fordulnak a szabálykönyv alkalmazása során hibák, a látszata legalább fennmarad az egyenlő elbírálás igényének. Amikor egyre inkább az a képzetünk keletkezik, hogy népszerűségi mutatók és ehhez kapcsolódó anyagi érdekek határozzák meg az ítéleteket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem sportról van szó.

Az is könnyen belátható, hogy az egyre nagyobb és mára már elképzelhetetlen összegeket megmozgató futballbiznisz nem a játékok sportelvei, hanem az üzletek gazdasági logikája alapján működik,

azaz célja nem elsősorban az egyenlő versenyfeltételek megteremtése, hanem a profitmaximalizálás.

A Puskás Ferencnek tulajdonított mondás kissé átalakult: kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy cirkusz.

A VAR a FIFA-val is jót tett

Igen, Lionel Messit ki kellett volna állítani, és ez még csak nem is kérdőjelezhető meg, a felvételek egyértelműen bizonyítják, hogy úgy találta el az ellenfelet, ahogy nem szabad, és csak szerencse kérdése volt, hogy nem lett belőle súlyos sérülés. Messi ekkor egy gólnál tartott, nem lőtt volna mesterhármast, nem érte volna utol Miroslav Klosét, legalább a következő mérkőzésen nem játszhatott volna, Argentína pedig legalább a meccsen belül nehéz helyzetbe került volna. Messi népszerű, vele Argentína is, jelenléte jót tesz az üzletnek, imázsa pozitív. A VAR nem avatkozott közbe, nem mentette meg a teljes vakságot színlelő játékvezetőt a tévedéstől, azaz megóvta a FIFA-t az esetleges anyagi veszteségtől, mellesleg a futballvébék történelmi rekordlistáit írta át.

Áttérve az ezek szerint az események leírására a sportszakzsargonnál alkalmasabb nyelvezetre, a valóságshow-kéra, Messit beszavazták.