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„Ez egy kibaszott vicc!” – Tuchel kiakadt a fotósokra a focivébén

Thomas Tuchel a horvátok elleni meccsen.
Marc Atkins/Getty Images
Thomas Tuchel a horvátok elleni meccsen.
24.hu
2026. 06. 18. 17:15
Thomas Tuchel a horvátok elleni meccsen.
Marc Atkins/Getty Images
Thomas Tuchel a horvátok elleni meccsen.
Kihozták a sodrából az angol válogatott szövetségi kapitányát, Thomas Tuchelt, amikor a himnuszok előtt kitakarták a fotósok a pályát.

Az angolok Horvátországgal játszottak szerda este és miközben a himnuszokhoz készültek a felek, Tuchel rádöbbent a valóságra: olyan sorfalat alkottak a fotósok, hogy nem látott tőlük semmit.

Ez közel van, nagyon közel, hát nem látok semmit! Srácok, ez mi?! Kibaszott vicc

– dohogott az eset miatt a német szakember.

 

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A mérkőzést egyébként 4-2-re nyerte Anglia és természetesen a felvezetés után minden fotós visszakerült a helyére.

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