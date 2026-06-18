„Ez egy kibaszott vicc!” – Tuchel kiakadt a fotósokra a focivébén

Az angolok Horvátországgal játszottak szerda este és miközben a himnuszokhoz készültek a felek, Tuchel rádöbbent a valóságra: olyan sorfalat alkottak a fotósok, hogy nem látott tőlük semmit.
Ez közel van, nagyon közel, hát nem látok semmit! Srácok, ez mi?! Kibaszott vicc
– dohogott az eset miatt a német szakember.
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A mérkőzést egyébként 4-2-re nyerte Anglia és természetesen a felvezetés után minden fotós visszakerült a helyére.
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