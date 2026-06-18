Foci-vb: bedurrantották a tornát a sztárok

- Jó-e Portugáliának, ha továbbra is – az ellenfél által leöregezett – Cristiano Ronaldótól várja a gólokat?
- Miért nevezhette Landon Donovan arrogánsnak a Szenegál ellen egy félidőn keresztül semmit nem mutató franciákat?
- Miért fér bele Lionel Messinek, hogy hat, azaz 6 sprinttel lehozzon egy vb-csoportmeccset?
- A 2010-es vagy az elmúlt három vébén látott arcát mutatja-e a spanyol csapat a folytatásban?
- Mikor láttuk utoljára ennyire látványosan játszani az angolokat, akik a horvátokkal a torna eddigi legjobb meccsét nyomták le?
De szóba került a nagy zakó után menesztett tunéziai kapitány, valamint az Instagram-sztárrá váló zöld-foki-szigeteki kapus is.