Ha ez a felhígulás, akkor kiegyezünk vele: ilyen volt a foci-vb első fordulója

Huszonnégy meccs, hetvenöt gól, de csak egy igazán kiemelkedő találkozó: az angol–horvát csoportrangadó (4–2) hozta messze a legjobb, legélvezetesebb csatát a 2026-os világbajnokság első fordulójában.

Az eddigiek alapján a mezőny végzetes felhígulását vizionálóknak nem lesz igazuk – a németek által lemosott Curacao kivételével a kicsik kimondottan jó benyomást keltettek, erre még visszatérünk a későbbiekben –, viszont a 32-ről 48-ra emelés megritkította az angol–horváthoz hasonló presztízsű és színvonalú meccseket, és a 32 továbbjutó miatt egy válogatott sem került még a szakadék szélére.

A létszámbővítés inkább a topkategóriás meccsek megritkulásában mutatkozik meg, az olló (még?) nem nyílt nagyra a válogatottak között.

Az első csoportkör tanulságait a Ziccerben is kibeszéltük:

Kapcsolódó Foci-vb: bedurrantották a tornát a sztárok 24 meccs már lement a világbajnokságon, vagyis véget ért az első csoportkör, úgyhogy le is vontuk a csapatok bemutatkozása alapján leszűrhető tanulságokat.

Ikszre a kicsik is jók

Az egyik leggyakoribb panasz a vb-létszámbővítéssel kapcsolatban az volt, hogy olyan válogatottak jutnak ki, melyek valószínűleg nem lesznek egy súlycsoportban a rendszeres résztvevőkkel.

Az első forduló alapján ez a félelem nem volt megalapozott.

Egyetlen kiscsapat, Curacao szenvedett kiütéses vereséget (tegyük hozzá: szinte minden világbajnokságon előfordul legalább egy totális lemosás), és a szoros–sima meccsek arányában sincs jelentős változás a 2022-es, még harminckettes létszámú tornához képest. Ha a döntetleneket, egy- és kétgólos meccseket szoros, az ennél nagyobb különbséggel eldőlt találkozókat sima meccsként számoljuk, akkor az arány 79:21 eddig százalék, a legutóbbi tornán 81:19 volt.

Az első kör taktikai érdekességeiről itt írtunk:

Kapcsolódó Középső blokk, zónázás, centrum, körömpasszok – mit tanultunk a focivébé első körében? Túl vagyunk a labdarúgó-világbajnokság első körén, sok csapatot láttunk, de egyelőre mindenkit csak egyszer. Négy pontban elemezzük, milyen tanulságokat lehet eddig levonni. Támadás és védekezés – térben és időben.

A sorsolás is nagyban befolyásolja az adatokat – ezért is nehéz most még nagyívű kijelentéseket tenni –, ám az kimondottan jó jel,

hogy a világbajnokságon szereplő válogatottak Élő-rangsorának alsó harmada eddig 16 meccset játszott magasabban jegyzett ellenfelekkel szemben, és az esetek több mint felében pontot is szerzett.

A mérleg (2–7–7, a két győzelmet Ghána és Elefántcsontpart aratta, de hozzá hasonló erejű ellenféllel szemben) ugyan erősen negatív, ám a jelek alapján pontszerzésre még a kicsik is jók, az összes 1. fordulós mérkőzés több mint harmada döntetlenre végződött.