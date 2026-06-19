Két meccsen egy pontjuk van a cseheknek, de a kapitány kikérte magának a kritikát

„Sajnáljuk a végeredményt, főleg, mert két-három hibától eltekintve az ellenfél nem alakított ki nagy helyzetet. De mi nem tudtuk megszerezni a második gólt, ami eldönthette volna a mérkőzést” – nyilatkozta Miroslav Koubek, a csehek szövetségi kapitánya.

A szakember ugyanakkor nagyon dühös lett, amikor a cseh újságírók azt kérték rajta számon, nincs önbizalma a válogatottnak.

Nem fogadok el ilyen brutális értékelést. Voltak kontráink, voltak helyzeteink. Nézzenek meg más meccseket, nagyon sok csapat gyengébb pozícióból tud nyerni.

Elégedett vagyok azzal, hogy számos gólhelyzetet teremtettünk. És ami a labdabirtoklást, a fölényt, a dominanciát illeti: mi is a dominancia? Amikor az ellenfél járatja a labdát körülötted? Nem láttam gólhelyzeteket, csupán néhány beadást, két-három blokkot és mellélövést. De a futball ilyen.”

Hozzátette, nem Csehország a világbajnokság esélyese, csapatának megvan a saját szintje.

„A fiúk mindent beleadtak, görcsös állapotba kerültek, de elismerem a teljesítményüket. Azt pedig, hogy a csoportban az ellenfelek erősebbek lesznek a labdával, már a kezdetektől fogva tudtuk. Ez nem jelenti azt, hogy nem nyerhetnénk mérkőzéseket. Ha nem követtünk volna el taktikai hibákat a koreaiak ellen, őket is legyőztük volna. A dél-afrikaiak ellen két-három gólt is szerezhettünk volna. Erre kell építenünk.”

Az Idnes felvetette, hogy a szurkolók morgolódnak, hogy a gól után teljesen visszaállt a csapat.

„Vannak a meccsnek olyan részei, amikor így kell játszani, de mi biztosan nem akartunk passzívak lenni. Épp ellenkezőleg.