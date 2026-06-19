foci vb 2026cseh válogatottmiroslav koubek2026-os fifa-világbajnokság
Foci foci vb 2026

Két meccsen egy pontjuk van a cseheknek, de a kapitány kikérte magának a kritikát

William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Miroslav Koubek sajnálja a hibákat, de elismeri játékosai teljesítményét Miroslav Koubek Coach of Czech Republic during the match between Czech Republic and South Africa in the second round of Group A of the 2026 FIFA World Cup group stage at Atlanta Stadium, in Georgia, United States, on Thursday, June 18, 2026.
24.hu
2026. 06. 19. 02:53
William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Miroslav Koubek sajnálja a hibákat, de elismeri játékosai teljesítményét Miroslav Koubek Coach of Czech Republic during the match between Czech Republic and South Africa in the second round of Group A of the 2026 FIFA World Cup group stage at Atlanta Stadium, in Georgia, United States, on Thursday, June 18, 2026.
Két mérkőzés után egy ponttal áll a cseh válogatott a labdarúgó-világbajnokságon, miután a Dél-Korea elleni vereséget követően csütörtökön 1-1-es döntetlent játszott a Dél-afrikai Köztársasággal. Mindkét alkalommal úgy, hogy vezetést szerzett, de előnyét nem tudta megőrizni. Miroslav Koubek szövetségi kapitány se az önbizalomhiányt, se a sündisznóállásra vonatkozó kritikát nem fogadta el.

„Sajnáljuk a végeredményt, főleg, mert két-három hibától eltekintve az ellenfél nem alakított ki nagy helyzetet. De mi nem tudtuk megszerezni a második gólt, ami eldönthette volna a mérkőzést” – nyilatkozta Miroslav Koubek, a csehek szövetségi kapitánya.

A szakember ugyanakkor nagyon dühös lett, amikor a cseh újságírók azt kérték rajta számon, nincs önbizalma a válogatottnak.

Nem fogadok el ilyen brutális értékelést. Voltak kontráink, voltak helyzeteink. Nézzenek meg más meccseket, nagyon sok csapat gyengébb pozícióból tud nyerni.

Elégedett vagyok azzal, hogy számos gólhelyzetet teremtettünk. És ami a labdabirtoklást, a fölényt, a dominanciát illeti: mi is a dominancia? Amikor az ellenfél járatja a labdát körülötted? Nem láttam gólhelyzeteket, csupán néhány beadást, két-három blokkot és mellélövést. De a futball ilyen.”

Hozzátette, nem Csehország a világbajnokság esélyese, csapatának megvan a saját szintje.

„A fiúk mindent beleadtak, görcsös állapotba kerültek, de elismerem a teljesítményüket. Azt pedig, hogy a csoportban az ellenfelek erősebbek lesznek a labdával, már a kezdetektől fogva tudtuk. Ez nem jelenti azt, hogy nem nyerhetnénk mérkőzéseket. Ha nem követtünk volna el taktikai hibákat a koreaiak ellen, őket is legyőztük volna. A dél-afrikaiak ellen két-három gólt is szerezhettünk volna. Erre kell építenünk.”

Az Idnes felvetette, hogy a szurkolók morgolódnak, hogy a gól után teljesen visszaállt a csapat.

„Vannak a meccsnek olyan részei, amikor így kell játszani, de mi biztosan nem akartunk passzívak lenni. Épp ellenkezőleg.

Szóval nem fogadom el, hogy sündisznóállásba vonultunk, az a futballhoz tartozik, hogy néha visszaállunk. A legnagyobb csapatok nagy meccsei is ilyenek, elég csak a Bajnokok Ligája döntőjére gondolni. Ha egy erős ellenfelet kétségbeesetten kergetsz a pályán, túl fog játszani.

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