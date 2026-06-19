Ordas nagy potyagól okozta a koreaiak végzetét

Az első félidő olyan feledhető produkciót hozott, hogy szinte az is elfelejtettük, hogy egy valamirevaló akció azért akadt: Quinones fejesét védte szépen a koreai kapus.

Nem véletlen, hogy a szünetre füttykoncert kíséretében mehettek a csapatok,

aztán az 50. percben mégis lelkesedés költözött a hazai szurkolókba, Mexikó ugyanis elképesztő góllal vezetést szerzett. Egy balról érkező beadásra Kim Szung Gju kilépett, és bár már a kezei között volta a labda, kiejtette. Romo azonnal eszmélt, és az üres kapuba lőtt (1-0).

Az újabb 25 percnyi unalmat Raúl Jiménez törhette volna meg, de éles szögből nem tudott túljárni a koreai kapus eszén.

A hajrára kicsi élet költözött a játékba, a 84. percben Vargas hatalmas lövését védte a koreai kapus, majd három perccel később Cso Ku Szung közeli fejesét Rangel hatalmas bravúrral védte, majd egy másik koreai estében próbált még belekanalazni a labdába, de az végül a kapusé lett.

A csoport állása 1. Mexikó 2 2 – – 3-0 6 pont – továbbjutott

2. Dél-Korea 2 1 – 1 2-2 3

3. Csehország 2 – 1 1 2-3 1

4. Dél-afrikai Köztársaság 2 – 1 1 1-3 1 A 3. forduló programja (június 25., csütörtök)

3.00: Csehország – Mexikó

3.00: Dél-afrikai Köztársaság – Dél-Korea