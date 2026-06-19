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Ordas nagy potyagól okozta a koreaiak végzetét

Mexico's midfielder #07 Luis Romo celebrates with teammates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026.
Ulises RUIZ / AFP
admin Pincési László
2026. 06. 19. 04:56
Mexico's midfielder #07 Luis Romo celebrates with teammates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026.
Ulises RUIZ / AFP
Egyedül talán a hazai szurkolók lehetnek elégedettek a világbajnokság eddigi talán leggyengébb mérkőzésének eredményével: a félidőben kifütyült mexikói kedvencek egy hatalmas kapushiba után szerzett góllal 1-0-ra legyőzték Dél-Koreát, és biztosították helyüket a legjobb 32 között.

Az első félidő olyan feledhető produkciót hozott, hogy szinte az is elfelejtettük, hogy egy valamirevaló akció azért akadt: Quinones fejesét védte szépen a koreai kapus.

Nem véletlen, hogy a szünetre füttykoncert kíséretében mehettek a csapatok,

aztán az 50. percben mégis lelkesedés költözött a hazai szurkolókba, Mexikó ugyanis elképesztő góllal vezetést szerzett. Egy balról érkező beadásra Kim Szung Gju kilépett, és bár már a kezei között volta a labda, kiejtette. Romo azonnal eszmélt, és az üres kapuba lőtt (1-0).

Az újabb 25 percnyi unalmat Raúl Jiménez törhette volna meg, de éles szögből nem tudott túljárni a koreai kapus eszén.

A hajrára kicsi élet költözött a játékba, a 84. percben Vargas hatalmas lövését védte a koreai kapus, majd három perccel később Cso Ku Szung közeli fejesét Rangel hatalmas bravúrral védte, majd egy másik koreai estében próbált még belekanalazni a labdába, de az végül a kapusé lett.

A csoport állása

1. Mexikó 2 2 – – 3-0 6 pont – továbbjutott
2. Dél-Korea 2 1 – 1 2-2 3
3. Csehország 2 – 1 1 2-3 1
4. Dél-afrikai Köztársaság 2 – 1 1 1-3 1

 

A 3. forduló programja (június 25., csütörtök)
3.00: Csehország – Mexikó
3.00: Dél-afrikai Köztársaság – Dél-Korea

Jún. 19. Június 19. 03:00
GUADALAJARA Estadio Akron
MEX Mexikó
1:0
KOR Dél-Korea
A CSOPORT
közvetítés
Lee Kang-In
Kangin
3
Luis Romo
L. Romo
49
Lee Jae-Sung
Jaesung
56
Hwang Hee-Chan
Heechan
56
Son Heung-Min
Heungmin
56
Oh Hyeon-Gyu
Hyeongyu
56
Paik Seung-Ho
Seungho
57
Brian Gutierrez
B. Gutiérrez
70
Orbelin Pineda
Orbelín
70
Luis Romo
L. Romo
70
Obed Vargas
O. Vargas
70
Kim Moon-Hwan
Moonhwan
70
Ji-Sung Eom
Jisung
70
Seol Young-Woo
Youngwoo
70
Yang Hyun-Jun
Hyunjun
70
Paik Seung-Ho
Seungho
76
Cho Gue-Sung
Guesung
76
Raul Jimenez
Raúl
79
Santiago Gimenez
S. Gimenez
79
Roberto Alvarado
R. Alvarado
79
Israel Reyes
I. Reyes
79
Julian Quinones
J. Quiñones
83
Cesar Huerta
C. Huerta
83
4-3-3
3-4-2-1
Jose Raul Rangel Aguilar R. Rangel 1
Jorge Eduardo Sanchez Ramos J. Sánchez 2
Edson Omar Alvarez Velazquez E. Álvarez 4
Johan Felipe Vasquez Ibarra J. Vásquez 5
Jesus Daniel Gallardo Vasconcelos J. Gallardo 23
Luis Francisco Romo Barron L. Romo 7
Erik Antonio Lira Mendez E. Lira 6
Brian Gutierrez B. Gutiérrez 26
Roberto Carlos Alvarado Hernandez R. Alvarado 25
Raul Alonso Jimenez Rodriguez Raúl 9
Julian Andres Quinones Quinones J. Quiñones 16
Seung-Gyu Kim Seunggyu 1
Han-Beom Lee Hanbeom 2
Min-Jae Kim Minjae 4
Gi-Hyuk Lee Gihyuk 3
Young-Woo Seol Youngwoo 22
In-Beom Hwang Inbeom 6
Seung-Ho Paik Seungho 8
Kim Moon-Hwan Moonhwan 15
Kang-In Lee Kangin 19
Jae-Sung Lee Jaesung 10
Heung-Min Son Heungmin 7
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