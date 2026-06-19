Közgazdász, professzor és tanár – ilyen karriert dobott félre a focivébé női bírótriója

A 39 éves Penso a floridai Stuartban született 1986. július 8-án. Nagyon hamar szerelembe esett a futballal, tízévesen könyörögnie kellett az édesanyjának, hogy engedje játszani.

Nem azért nem akarta, mert lány voltam, hanem mert nem szerette volna, hogy zúzódásokat és horzsolásokat szenvedjek. Anyukám azt mondta, igazából akkor is foglalkozhatom a futballal, ha nem játszom. Így választottam a sípot

– mondta.

14 évesen már helyi bajnokságokban bíráskodott, hogy pénzt keressen, 18 évesen a keresetét összegyűjtve vette meg első autóját. Akkoriban hívták meg az Olimpiai Fejlesztési Program játékvezetői táborába, ahol felfedezte, hogy valóban a bíráskodás lehet az ő hivatása. Egy dolog miatt nem lehetett ez életképes karrier: az Egyesült Államokban nem voltak teljes munkaidős női játékvezetők.

Így aztán folytatta a tanulmányait, 2008-ban digitális marketing szakon végzett a Florida Állami Egyetemen, ebben a munkakörben helyezkedett később a Coca-Colánál és a Red Bullnál.

2015-ben Ohióba költözött, ahol közgazdász mesterdiplomát szerzett.

American Tori Penso, the referee for Czechia vs. South Africa, becomes the second woman ever to officiate a men’s World Cup match 👏 pic.twitter.com/yQFtZ76OgT — B/R Football (@brfootball) June 18, 2026

Többet kapott, mint amire számított

A bíráskodás megmaradt hobbiszinten, egészen a 2019-es franciaországi női labdarúgó-világbajnokságig.

„Akkor láttam, hogy megnyíltak a szakmai lehetőségek, és úgy döntöttem, hogy belevágok a játékvezetésbe. Többet adott nekem, mint amire számítottam” – mondta.

Azóta folyamatosan történelmet ír. 2020-ban ő lett az első nő, aki több mint 20 év után MLS-mérkőzést vezetett. 2021-ben a CONCACAF-zónában dolgozott, ő volt az első nő, aki világbajnoki selejtezőt vezetett.

2022-ben ő vezette az U20-as női világbajnokság elődöntőjét, 2023-ban ő bíráskodott a női világbajnokság döntőjében. Tavaly ő volt az egyetlen nő a történelmi jelentőségű klubvilágbajnokságon.

Férje, Chris Penso ugyancsak FIFA-játékvezető, három lányuk pedig már arról álmodik, hogy a nyomdokaiba lépjen.

Kémiadoktor professzor

De nem csak ő lett a labdarúgás megszállottja, ez a két segítőjéről is elmondható.

A 37 éves Kathryn Nesbitt nála is szokatlanabb utat választott: 2015-ben szerezte meg kémiadoktori fokozatát a Pittsburghi Egyetemen, majd két év posztdoktori kutatás után két évig professzorként dolgozott a Towson Egyetemen.

Azonban 2019-ben ott hagyta a munkáját, hogy bírói karrierbe kezdjen. Egyike volt annak a hat női játékvezetőnek, akik már négy éve Katarban is dolgoztak, történelmet írt azzal, hogy ő lett az első, aki a férfitorna kieséses szakaszának egyik mérkőzésén (Anglia–Szenegál) asszisztensként dolgozhatott.

Emellett ő volt az Argentína–Franciaország döntő tartalékasszisztense.

Nőként ez egy lehetetlen álomnak tűnt, de most már mindenki számára reális esély. Akár a bíráskodásról van szó, akár egy másik sportágról, akár valami teljesen másról. Ha akár csak egy kis szerepet játszhattam ebben a fejlődésben, az nagyon klassz

– nyilatkozta 2022-ben a The Washington Postnak.

Semmi sem korlátozhatja az álmokat

A 37 éves Brooke Mayo 2007 és 2010 között sportösztöndíjat kapott egy tennessee-i egyetemen, ahol a Golden Eagles csapatában játszott, miközben bíráskodott és edzősködött is.

A főiskola után megpróbált egyensúlyt teremteni a tanári karrier és a játékvezetés iránt növekvő szenvedélye között. Egyre feljebb lépve a ranglétrán, 2018-ban beválasztották a FIFA bírói testületébe, Penso és Nesbitt társaként ott volt a 2022-es Costa Rica-i U20-as női világbajnokságon, illetve a 2023-as felnőttvébén, ahol a Spanyolország–Anglia döntőben is dolgozhatott.

Amikor nem foci miatt utazgat a világban, akkor a coloradói Johnstownban él, ahol helyettesítő tanárként és középiskolai edzőként dolgozik.

„Habár úgy tekintenek ránk, mint egy átlagos trióra, akik kiérdemelték a helyüket ezen a világbajnokságon, tudom, hogy valami sokkal nagyobbat képviselünk.

Az álmaid elérését semmi sem korlátozhatja, amíg hajlandó vagy áldozatot hozni, munkát befektetni és megragadni a lehetőséget

– nyilatkozta.