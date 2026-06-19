Két kiállítás és egy lábtörés után kiütéssel nyert Kanada

Igazából Katar negyedórát tudott méltó ellenfele lenni a hazaiaknak, a 16. percben ugyanis Kanada vezetést szerzett: egy szögletet követően Laryea próbálkozását még védte a katari kapus, ám a labdát csak maga elé tudta ütni, Larin ott volt, gyorsan eszmélt, és a hálóba lőtt (1-0).

Tíz perc múlva Buchanan lövése lepattant a védőkről, de éppen David elé, aki 10 méterről nem hibázott (2-0).

Három perc múlva a játékvezető befújt egy büntetőt is Kanadának, de a visszajátszás után a VAR úgy döntött, a szabálytalanság a 16-oson kívül történt. Így a tizenegyes elmaradt, de Homam Ahmed piros lapot kapott.

Miután teljes létszámban is alárendelt szerepet játszott a katari válogatott, emberhátrányban még esélytelenebbé vált, és a félidő ráadásában egy Larin-fejest követő Abunada-védés után David már a második gólját szerezte (3-0).

A második félidő egy szörnyű jelenettel indult, Assim Madibo olyan durván rúgta meg hátulról Ismael Konét, hogy a játékos lábtörést szenvedett, hordágyon kellett levinni a pályáról.

Madibo piros lapot kapott, a kettős hátrányba kerülő Katar pedig még könnyebb prédává vált.

A 64. percben a Koné helyére beálló Saliba csodálatos szabadrúgásgólt szerzett, majd kirohant az oldalvonal mellé, és Koné mezét emelte a magasba(4-0).

A 75. percben egy másik csere, Shaffelburg is betalált (5-0),

végül a hajrában a triplázó David beállította a 6-0-s végeredményt.

A csoport állása 1. Kanada 2 1 1 – 7-1 4 pont

2. Svájc 2 1 1 – 5-2 4

3. Bosznia-Hercegovina 2 – 1 1 2-5 1

4. Katar 2 – 1 1 1-7 1 A 3. forduló programja (június 24., szerda)

21.00: Svájc – Kanada

21.00: Bosznia-Hercegovina – Katar