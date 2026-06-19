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Két kiállítás és egy lábtörés után kiütéssel nyert Kanada

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Jacob Shaffelburg #14 of Canada celebrates the team's fifth goal, an own goal by Mohamed Manai #26 of Qatar (not pictured), during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Alex Grimm/Getty Images/AFP
ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jacob Shaffelburg ünnepli az ötödik kanadai gólt
admin Pincési László
2026. 06. 19. 02:02
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Jacob Shaffelburg #14 of Canada celebrates the team's fifth goal, an own goal by Mohamed Manai #26 of Qatar (not pictured), during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Alex Grimm/Getty Images/AFP
ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jacob Shaffelburg ünnepli az ötödik kanadai gólt
Nagyon sima, 6-0-s győzelmet aratott a kanadai labdarúgó-válogatott Katar ellen a világbajnokság B csoportjának második fordulójában, ugyanakkor a társházigazda öröme nem lehetett teljes, egy játékosát, Ismael Konét ugyanis elveszítette.

Igazából Katar negyedórát tudott méltó ellenfele lenni a hazaiaknak, a 16. percben ugyanis Kanada vezetést szerzett: egy szögletet követően Laryea próbálkozását még védte a katari kapus, ám a labdát csak maga elé tudta ütni, Larin ott volt, gyorsan eszmélt, és a hálóba lőtt (1-0).

Tíz perc múlva Buchanan lövése lepattant a védőkről, de éppen David elé, aki 10 méterről nem hibázott (2-0).

Három perc múlva a játékvezető befújt egy büntetőt is Kanadának, de a visszajátszás után a VAR úgy döntött, a szabálytalanság a 16-oson kívül történt. Így a tizenegyes elmaradt, de Homam Ahmed piros lapot kapott.

Miután teljes létszámban is alárendelt szerepet játszott a katari válogatott, emberhátrányban még esélytelenebbé vált, és a félidő ráadásában egy Larin-fejest követő Abunada-védés után David már a második gólját szerezte (3-0).

A második félidő egy szörnyű jelenettel indult, Assim Madibo olyan durván rúgta meg hátulról Ismael Konét, hogy a játékos lábtörést szenvedett, hordágyon kellett levinni a pályáról.

Madibo piros lapot kapott, a kettős hátrányba kerülő Katar pedig még könnyebb prédává vált.

A 64. percben a Koné helyére beálló Saliba csodálatos szabadrúgásgólt szerzett, majd kirohant az oldalvonal mellé, és Koné mezét emelte a magasba(4-0).

A 75. percben egy másik csere, Shaffelburg is betalált (5-0),

végül a hajrában a triplázó David beállította a 6-0-s végeredményt.

A csoport állása

1. Kanada 2 1 1 – 7-1 4 pont
2. Svájc 2 1 1 – 5-2 4
3. Bosznia-Hercegovina 2 – 1 1 2-5 1
4. Katar 2 – 1 1 1-7 1

 

A 3. forduló programja (június 24., szerda)
21.00: Svájc – Kanada
21.00: Bosznia-Hercegovina – Katar

Jún. 19. Június 19. 00:00
VANCOUVER BC Place Stadium
CAN Kanada
6:0
QAT Katar
B CSOPORT
közvetítés
Derek Cornelius
Cornelius
8
Cyle Larin
Larin
15
Jonathan David
J. David
28
Homam Al Amin
Homam
32
Homam Al Amin
Homam
32
Yusuf Abdurisag
Yusuf
39
Sultan Al Brake
Sultan
39
Edmilson Junior
Edmilson Jr.
45
Ahmed Fathi
A. Fathy
45
Jassem Gaber
Jassem
45
Mohamed Al Mannai
Manai
45
Derek Cornelius
Cornelius
45
Moise Bombito
Bombito
45
Jonathan David
J. David
47
Assim Madibo
Madibo
52
Assim Madibo
Madibo
52
Ismael Kone
Koné
56
Nathan-Dylan Saliba
Saliba
56
Akram Afif
Afif
58
Al Hashmi Al Hussain
Alhashmi
58
Ahmed Fathi
A. Fathy
61
Nathan-Dylan Saliba
Saliba
63
Ali Ahmed
Ahmed
70
Tani Oluwaseyi
Oluwaseyi
70
Luc de Fougerolles
De Fougerolles
70
Jacob Shaffelburg
Shaffelburg
70
Mohamed Al Mannai
Manai
74
Tajon Buchanan
Buchanan
82
Niko Sigur
Sigur
82
Ahmed Fathi
A. Fathy
86
Lucas Mendes
L.Mendes
86
Jonathan David
J. David
91
4-4-2
4-3-3
Maxime Crepeau Crépeau 16
Alistair Johnston Johnston 2
Luc Rollet de Fougerolles De Fougerolles 4
Derek Austin Cornelius Cornelius 13
Richie Laryea Laryea 22
Tajon Buchanan Buchanan 17
Stephen Antunes Eustaquio Eustàquio 7
Ismael Kenneth Jordan Kone Koné 8
Ali Ahmed Ahmed 20
Jonathan David J. David 10
Cyle Christopher Larin Larin 9
Mahmoud Abunada Abunada 1
Ayoub Al Oui Ayoub 13
Pedro Miguel Carvalho Deus Correia Pedro 2
Boualem Khoukhi Khoukhi 16
Homam Ahmed Al Amin Homam 14
Jassem Gaber Abdulsallam Jassem 5
Assim Omer Al Haj Madibo Madibo 23
Gueye Seydinaissa Laye Gueye 4
Edmilson Junior Paulo da Silva Edmilson Jr. 8
Yusuf Abdurisag Yusuf Yusuf 15
Akram Hassan Afif Afif 11
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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Ismael Kone #8 of Canada receives the medical attention after being fouled by Assim Madibo #23 of Qatar during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Alex Grimm/Getty Images/AFP
Brutális belépő után lábtörést szenvedett a kanadai játékos
Ismael Koné számára véget ért a világbajnokság.
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