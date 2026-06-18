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Foci foci vb 2026

Manuel Neuer a világbajnokság után visszavonul a válogatottól

Manuel Neuer az Elefántcsontpart elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.
Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images
Manuel Neuer az Elefántcsontpart elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.
24.hu
2026. 06. 18. 22:20
Manuel Neuer az Elefántcsontpart elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.
Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images
Manuel Neuer az Elefántcsontpart elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.
Manuel Neuer a világbajnokság után nem játszik többet a német labdarúgó-válogatottban.

A németek ikonikus kapusa az ötödik vébéjén szerepel, és a 2024-es Európa-bajnokság után egyszer már lemondta a válogatottságot. Julian Nagelsmann kedvéért még visszatért.

„Alapos okkal vonultam vissza 2024-ben a hazai Eb után. Számomra az volt a helyes döntés, és akkor túl nagy teher lett volna nekem, hogy az elmúlt két évben is játsszak a válogatottban” – mondta Neuer a csütörtöki sajtótájékoztatón, majd kitért a mostani tornára is.

Számomra egyértelmű, hogy ez az utolsó tornám. Nem tervezek ott lenni két év múlva a következő Eb-n. Az elmúlt napokban azzal a ténnyel kellett szembenéznem, hogy ezek az utolsó meccseim. De minden mérkőzésre most is várakozással tekintek, és nem a búcsúra.

A németek a Curacao elleni 7-1-es győzelemmel kezdték a vébét, szombaton pedig Elefántcsontparttal játszanak.

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