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Foci foci vb 2026

Lionel Messi beteg édesapja miatt aggódik a futballvilág

Lionel Andres Messi (Argentina) gestures during Group J FIFA World Cup 2026, Argentina and Algeria, Kansas Stadium, Kansas, United States on June 16 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Lionel Messi elérzékenyült a vb-nyitányon
24.hu
2026. 06. 19. 03:41
Lionel Andres Messi (Argentina) gestures during Group J FIFA World Cup 2026, Argentina and Algeria, Kansas Stadium, Kansas, United States on June 16 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Lionel Messi elérzékenyült a vb-nyitányon
Lionel Messi édesapjának egészségügyi problémái aggodalmat keltettek Argentínában, és miután a sajtó pletykaszinten kezelte az ügyet, a család közleményt adott ki, hogy elejét vegye a találgatásoknak. Bár sokkal okosabbak nem lettünk, hiszen a betegség jellegét nem részletezték.

„A Messi család jelentése szerint Jorge egészségügyi problémákkal küzd. Jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, lábadozik, és állapota kedvezően javul” – közölte az argentin csapatkapitány családja egy közleményben.

Az elmúlt órákban terjedő jelentések, pletykák és találgatások fényében mély aggodalmunkat kívánjuk kifejezni amiatt, hogy egyesek nem kellő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték ezt a szigorúan privát családi ügyet.

Azt is szeretnénk tisztázni, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról. Ezért minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáitól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak.”

A közlemény hozzátette, amint lesz közölnivaló friss hír, a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül jelentkezni fog.

Argentína kedden egy Algéria elleni 3-0-s győzelemmel mutatkozott be, a mérkőzés mindhárom gólját Lionel Messi szerezte (aki megúszott egy kiállítást is).

Első találata után elsírta magát, akkor azt mondta, nem örömében tette.

„Nagyon nehéz napokon vagyok túl, ám ennek nincs köze a futballhoz. A könnyek emiatt voltak” – nyilatkozta a meccset követően.

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