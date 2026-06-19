Lionel Messi beteg édesapja miatt aggódik a futballvilág

„A Messi család jelentése szerint Jorge egészségügyi problémákkal küzd. Jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, lábadozik, és állapota kedvezően javul” – közölte az argentin csapatkapitány családja egy közleményben.

Az elmúlt órákban terjedő jelentések, pletykák és találgatások fényében mély aggodalmunkat kívánjuk kifejezni amiatt, hogy egyesek nem kellő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték ezt a szigorúan privát családi ügyet.

Azt is szeretnénk tisztázni, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról. Ezért minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáitól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak.”

🚨 OFFICIAL: Messi family statement. ❗️ „The Messi family informs that Jorge Messi is currently going through a health situation. „At this time, he is under medical supervision, recovering and progressing favorably within the condition he is experiencing. „In light of the… pic.twitter.com/JyRwkozyCX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

A közlemény hozzátette, amint lesz közölnivaló friss hír, a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül jelentkezni fog.

Argentína kedden egy Algéria elleni 3-0-s győzelemmel mutatkozott be, a mérkőzés mindhárom gólját Lionel Messi szerezte (aki megúszott egy kiállítást is).

Első találata után elsírta magát, akkor azt mondta, nem örömében tette.

„Nagyon nehéz napokon vagyok túl, ám ennek nincs köze a futballhoz. A könnyek emiatt voltak” – nyilatkozta a meccset követően.