Kanada ellen nem állt be a bosnyákok legendája, most viszont az első perctől segítheti a csapatát. Ez a rotálás szellemében történt, hiszen a gólszerző Lukic kárára kezd. Kikerült továbbá Basic és Bajrakteravic, helyettük Alajbegovic és Sunjic játszik majd.

🇨🇭 SWITZERLAND vs BOSNIA 🇧🇦 Starting XI’s confirmed! ✅ pic.twitter.com/vzorEQGML1 — EuroFoot (@eurofootcom) June 18, 2026