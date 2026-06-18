Túlbonyolított Ndoye
Sarkazva akart kapura tenni egy centerezést, de nem ért így bele a passzba, Muharemovic higgadtan tisztázott.
Sarkazva akart kapura tenni egy centerezést, de nem ért így bele a passzba, Muharemovic higgadtan tisztázott.
Szépen tolta meg a labdát, az ötöshöz közel érve pedig ballal a rövid alsót célozta meg, de pontatlan volt a próbálkozása.
Ahogyan az várható is volt. Xhakának volt egy ígéretes, de hosszú indítása, Embolónak pedig egy lesre futása.
Dzekóék kezdték a játékot.
Ha már kezdők, Svájc is változott az első meccshez képest: Zakaria helyén Widmer kezd, Vargas posztján pedig Rieder jut szóhoz.
Kanada ellen nem állt be a bosnyákok legendája, most viszont az első perctől segítheti a csapatát. Ez a rotálás szellemében történt, hiszen a gólszerző Lukic kárára kezd. Kikerült továbbá Basic és Bajrakteravic, helyettük Alajbegovic és Sunjic játszik majd.
🇨🇭 SWITZERLAND vs BOSNIA 🇧🇦
Starting XI’s confirmed! ✅ pic.twitter.com/vzorEQGML1
— EuroFoot (@eurofootcom) June 18, 2026