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Foci-vb: Svájc-Bosznia-Hercegovina 0-0

A bosnyák válogatott tagjai.
Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images
A bosnyák válogatott tagjai.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 18. 20:48FRISSÍTVE: 2026. 06. 18. 21:14
A bosnyák válogatott tagjai.
Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images
A bosnyák válogatott tagjai.
Jún. 18. Június 18. 21:00
LOS ANGELES SoFi Stadium
SUI Svájc
0:0
BIH Bosznia-Hercegovina
B CSOPORT
közvetítés
4-3-3
4-4-2
Gregor Kobel Kobel 1
Manuel Obafemi Akanji Akanji 5
Nico Elvedi Elvedi 4
Ricardo Ivan Rodriguez Araya Rodriguez 13
Silvan Widmer Widmer 3
Michel Aebischer Aebischer 20
Fabian Rieder Rieder 22
Dan Ndoye Nodye 11
Granit Xhaka Xhaka 10
Remo Freuler Freuler 8
Breel Donald Embolo Embolo 7
Nikola Vasilj Vasilj 1
Amar Dedic Dedić 7
Nikola Katic Katić 18
Tarik Muharemovic Muharemović 4
Sead Kolasinac Kolašinac 5
Amar Memic Memić 15
Ivan Sunjic Šunjić 14
Benjamin Tahirovic Tahirović 6
Kerim-Sam Alajbegovic Alajbegović 19
Ermedin Demirovic Demirović 10
Edin Dzeko Džeko 11
13'

Túlbonyolított Ndoye

Sarkazva akart kapura tenni egy centerezést, de nem ért így bele a passzba, Muharemovic higgadtan tisztázott.

9'

Ndoye lőtt először

Szépen tolta meg a labdát, az ötöshöz közel érve pedig ballal a rövid alsót célozta meg, de pontatlan volt a próbálkozása.

20:57

20:44

Ha már kezdők, Svájc is változott az első meccshez képest: Zakaria helyén Widmer kezd, Vargas posztján pedig Rieder jut szóhoz.

20:48

Dzeko a kezdőben

Kanada ellen nem állt be a bosnyákok legendája, most viszont az első perctől segítheti a csapatát. Ez a rotálás szellemében történt, hiszen a gólszerző Lukic kárára kezd. Kikerült továbbá Basic és Bajrakteravic, helyettük Alajbegovic és Sunjic játszik majd.

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Ha ez a felhígulás, akkor kiegyezünk vele: ilyen volt a foci-vb első fordulója

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