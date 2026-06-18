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Foci-vb: Csehország-Dél-Afrika 1-0

Vladimir Darida és Thapelo Maseko a vébén.
Molly Darlington/Getty Images
Vladimir Darida és Thapelo Maseko a vébén.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 18. 17:51FRISSÍTVE: 2026. 06. 18. 18:09
Vladimir Darida és Thapelo Maseko a vébén.
Molly Darlington/Getty Images
Vladimir Darida és Thapelo Maseko a vébén.
Jún. 18. Június 18. 18:00
ATLANTA Mercedes-Benz Stadium
CZE Csehország
1:0
RSA Dél-Afrika
A CSOPORT
közvetítés
Michal Sadilek
Sadílek
5
3-4-2-1
4-2-3-1
Matej Kovar Kovář 1
Tomas Holes Holeš 3
Robin Hranac Hranáč 4
Ladislav Krejci Krejčí 7
Vladimir Coufal Coufal 5
Michal Sadilek Sadílek 18
Lukas Cerv Červ 12
Alexandr Sojka Sojka 24
Adam Hlozek Hložek 9
Vladimir Darida Darida 8
Patrik Schick Schick 10
Ronwen Williams Williams 1
Khuliso Johnson Mudau Mudau 20
Ime Daniel Okon Okon 21
Mbekezeli Mbokazi Mbokazi 14
Aubrey Maphosa Modiba Modiba 6
Thalente Mbatha Mbatha 5
Teboho Mokoena Mokoena 4
Oswin Reagan Appollis Appollis 7
Jayden Oswin Adams Adams 23
Thapelo Maseko Maseko 12
Iqraam Rayners Rayners 15
6'

Máris vezetnek a csehek!

Nagyon hamar sikerre vitte az aktív játékát a cseh válogatott. Alexandr Sojka tett középre egy labdát remekül, Michal Sadilek pedig higgadtan kapuba lőtt, mielőtt odaértek volna a védők.

3'

A csehek vért ittak

Rendesen rámentek az afrikai védőkre, Schick próbált meg fejelni, majd a bal szélen rohamoztak a csehek. A harmadik percben tudott csak labdázni egy kicsit Dél-Afrika.

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