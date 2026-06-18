Máris vezetnek a csehek!
Nagyon hamar sikerre vitte az aktív játékát a cseh válogatott. Alexandr Sojka tett középre egy labdát remekül, Michal Sadilek pedig higgadtan kapuba lőtt, mielőtt odaértek volna a védők.
Nagyon hamar sikerre vitte az aktív játékát a cseh válogatott. Alexandr Sojka tett középre egy labdát remekül, Michal Sadilek pedig higgadtan kapuba lőtt, mielőtt odaértek volna a védők.
Rendesen rámentek az afrikai védőkre, Schick próbált meg fejelni, majd a bal szélen rohamoztak a csehek. A harmadik percben tudott csak labdázni egy kicsit Dél-Afrika.
Ezúttal nincs előre ívelt labda, a csehek inkább megtartják a labdát kezdésnek.
Tori Pensóé az érdem, hogy a mai első meccset vezesse.
Öt helyen változott a cseh kezdő a nyitómeccshez képest!
Czechia’s Starting XI to face South Africa! 🚨 🇨🇿 pic.twitter.com/H0LBzlgklO
— SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) June 18, 2026
Nincs nagy meglepetés.
🇿🇦 Bafana Bafana’s starting line up against Czechia 🇨🇿
⚽ Czechia vs Bafana Bafana
📅 Thursday, 18 June 2026
🏟️ Atlanta Stadium
🕕 Kick-off: 18:00
🖥 SABC1, SABC 3 & SABC Sport#Fifaworldcup#BafanaPride #BafanaBafana pic.twitter.com/pvTUmJaoxX
— Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 18, 2026