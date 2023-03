Rácz Jenő: Előbb voltam sikeres séf, mint médiaszemélyiség

Nem úgy jöttem haza Magyarországra, hogy tévézni akarok. (…) Eleinte abszolút idegenkedtem a gondolattól. Bennem volt a tipikus szakmai pökhendiség, az az arrogancia, hogy én séf vagyok, aki a tévében van, az egy igazi bohóc, ezek nem talpaltak még egy nap 16 órát, nem tudják, hogy milyen Michelin-csillagos étteremben dolgozni, és ezek a szememben nem is séfek. (…) De az az igazság, hogy ez egy kemény műfaj. Ujjal mutogatni könnyű, de ebben a cipőben járni nagyon nehéz úgy, hogy hiteles maradjon az ember, és még ráadásként televíziós személyként megállja a helyét. Megterhelő, és nem mindenkinek való.

A világ egyik legjobb országát és éttermét hagytam magam mögött Szingapúrban, mert a honvágy végül hazahozott nagyon hosszú idő után. (…) Rohadt menő dolog Szingapúrban, Sanghajban, Londonban, ezekben a világvárosokban élni: felhőkarcolók, pálmafák, habzsolom az életet és keményen dolgozok, de valami mindig hiányzott. Az otthon melegsége, és azok a dolgok, amiket nem feltétlenül szeretünk, néha-néha letagadnánk, mégis közel állnak hozzánk. (…) Még az is hiányzik, amikor az ember villamosra száll és káromkodnak mellette.

15–20 évvel ezelőtti szállóige volt, hogy a munkáltató mindig szemét, sose jelenti be a munkaerőt, ki van használva az ember, és a semmiért dolgozik Magyarországon. Szerintem ez is sokat fejlődött a vendéglátásban, és mára inkább az ellenkezőjébe esett át: túl vannak fizetve az emberek, mindent megtesznek értük, csak hogy ne menjenek el. Ebben is jó lenne a balanszot megtalálni, hogy legyen egy olyan egészséges közeg, ahol a munkáltató nem zsigereli ki a dolgozót, a dolgozó viszont tisztességesen csinálja a dolgát.