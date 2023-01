Megéri fermentált zöldségre cserélni az ecetes uborkát

Minden nap kellene fermentált ételeket fogyasztanunk, még ha nem is sokat. A mai társadalomban ugyanis tényleg nagyon komoly emésztőrendszeri egyensúlytalanságok alakultak ki. Ezekben az erjesztett élelmiszerekben viszont olyan mikrobák vannak, amelyekre szüksége van az emésztőrendszerünknek. Vissza tudják szorítani a patogén bélflóra életterét, egyúttal részt vesznek az emésztésben, a fehérjék, szénhidrátok, zsírok lebontásában, a hormonrendszer stimulálásában is segítenek, valamint vitaminokat képesek előállítani.

Az ecetes savanyítás teljesen más, mert azokat az élelmiszereket hőkezelésnek is alávetik, ezzel elpusztítják azokat a mikrobákat, amik eredetileg rajta vannak a növényeinken. Utána ecettel savanyítják be, és adnak még hozzá más tartósító anyagokat is. Tehát inkább az ízéért fogyasztjuk ezeket a termékeket, ami miatt még cukrot is raknak bele sokszor, ám az kérdéses, hogy mennyi tápanyag, vitamin vagy enzim marad meg bennük.