Vízumkáosz, hőség, 48 csapat: ilyen világbajnokság még nem volt

Vízumkáosz, hőség, 48 csapat: ilyen világbajnokság még nem volt

Indul a labdarúgó-világbajnokság, mi pedig végigvettük, milyen botrányok, vízumügyek, pályagondok és extrém körülmények kísérik a rajtot, hogyan változtathatja meg a hőség a futballt, kik lehetnek a torna esélyesei, és miért fájhat még sokaknak a 32 csapatos torna elvesztése.