Vízumkáosz, hőség, 48 csapat: ilyen világbajnokság még nem volt

A Ziccer friss adásában a 2026-os világbajnokság rajtja előtt végigvettük, milyen tornára készülhetünk a 48 csapatos mezőnnyel, rengeteg csoportmeccsel és a szokatlan meccsidőpontokkal.
- Szóba kerültek az Egyesült Államokba való beutazás körüli problémák: szurkolók, stábtagok és játékosok ügyei, valamint az, hogy sportújságíróknak már külön iránymutatás készül arról, hogyan érdemes telefont vinni a vb-re.
- Beszéltünk a szervezési gondokról is: a pályák állapotáról, a műfüves stadionokra terített gyepszőnyegekről, a hőségről, a svájci edzőközpont melletti kígyófészekről, és arról, hogy minden világbajnokság előtt eljön a „minden rossz” időszaka.
- A torna egyik kulcskérdése lehet, hogy a modern, intenzív, egész pályás futball mennyire működik majd magas hőmérsékleten, párában, hosszú szezon után és sokszor szélsőséges körülmények között.
- Ennek kapcsán arról vitáztunk, hogy az edzői minőség értékelődik-e fel, vagy inkább azok a válogatottak kerülnek előnybe, amelyek rövid periódusokra képesek fizikailag felpörgetni a meccseket.
- Külön blokkban kerültek elő az új FIFA-szabályok: gyorsabb cserék, szigorúbb időhúzás-ellenes fellépés, pontrúgások körüli szabálytalanságok, VAR-vizsgálatok és a játékvezetőkkel szembeni kommunikáció korlátozása.
- Nosztalgiáztunk is: melyik világbajnokság ég bele az emberbe gyerekként, miért lehet meghatározó 1990, 1998 vagy éppen a 2000-es Eb, és melyek voltak a legemlékezetesebb vb-meccsek?
- Az esélyeseknél szóba került Argentína fizikai állapota, Brazília gyenge periódusa, Franciaország atletikus tartalékai, Anglia pragmatizmusa és az, hogy Európán kívüli vb-n hagyományosan nehezebb dolguk van az európai csapatoknak.
- A 48 csapatos formátum kapcsán arról is beszéltünk, hogy a 32 résztvevős világbajnokság talán szinte tökéletes rendszer volt: több tét, kevesebb számolgatás, és feszesebb, izgalmasabb, nívósabb torna.
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