Ma már nem kell húsz percnél többet sétálni egy jó kenyérért

Amikor a karanténban az emberek elkezdtek kenyeret sütni, megtapasztalhatták, hogy ez egy kőkemény meló, és egyre ritkábban kérdezték, miért kerül ennyibe – erről is mesél Gerzsenyi András és Metz Alexandra, akik pár éve kalandvágyból alapították meg a skandináv szellemiségű Nor/ma pékséget, nemrég pedig megnyitották nagytestvérét, a Nor/ma Grandot is, ahol a pékáru mellett ebédmenüt, nyitott szendvicseket és natúrborokat is kaphatunk. De vajon mik a növekedés kockázatai, és hogy lehet elkerülni azokat? Hogy áll most a kávé- és pékségforradalom Magyarországon? És tényleg a pályaelhagyókból lesznek a legjobb pékek?

