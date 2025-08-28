Török Gábor: A nyár újdonsága, hogy Hatvanpuszta kapcsán Orbán Viktor van a középpontban

Az augusztus 28-án, csütörtökön felvett tizenkettedik részben, amelyről videófelvétel is elérhető a Csúcs-csomag előfizetői számára, a nyár politikai nyerteséről, a Hatvanpusztai majorság Orbán Viktorra nehezedő súlyáról, a Fidesz új kommunikációs stílusának múlandóságáról, valamint Sulyok Tamás politikai analfabetizmusáról is szó esett.

A politikai elemző beszélt a miniszterelnökkel történt közös fagyizásáról is, illetve arról, voltak-e dilemmái a kilenc év után megvalósult találkozó kapcsán:

„Meggyőződésem, hogy a bogarakat nem lehet az íróasztal mellől szemlélni, hanem ki kell menni a rétre. Úgyhogy én ezeknek a lehetőségeknek mindig nagyon örülök. Közelről megfigyelni a bogarakat és velük beszélni, kérdéseket feltenni, egyáltalán látni a gondolkodásukat, az szerintem egy politikai elemző számára nagyon hasznos. Igyekszem elkerülni, hogy közben bogárrá váljak.”

Török Gábor arról is beszélt, hogy az utóbbi hónapok turbulensnek tűnő politikai eseményei ellenére ezt a nyarat szerinte mindkét fél megakarta úszni. Orbán Viktor kommunikációs offenzívája megítélése szerint pótcselekvés, ami a saját tábor abbéli igényeit szolgálta ki, hogy Magyar Péterrel szemben cselekvőképességet mutasson fel a Fidesz, de nem ezzel terveznek nyerni. A Tisza Párt pedig véleménye szerint túl akart lenni a nyáron, hogy élesbe forduljon a kampány, mivel az ő Achilles-sarkuk a jelöltállítás lehet.

A Törökülésben szó volt arról is, hogy

miért hasznosak a politikusi háttérbeszélgetések az elemző számára?

van-e jelentőse annak, hogy augusztus 20-án nem mondott a miniszterelnök beszédet?

meddig elég a politikai napirend uralása?

túlélik-e a nyarat a Digitális Polgári Körök, Orbán Viktor podcast látogatásai és a Harcosok Klubja chat szobái?

mennyit haladt a Fidesz a Hatvanpusztáról való kommunikációban?

mi lehet a Horvátországban született győzelmi tervben?

mivel járhat a Fideszre nézve, hogy nem sikerült elcsendesítenie a Sándor palotát?