Törökülés

Török Gábor: A nyár újdonsága, hogy Hatvanpuszta kapcsán Orbán Viktor van a középpontban

Török Gábor
2025. 08. 28. 20:15
„Valahogy a miniszterelnökre sohasem tudott átcsúszni az a kép, hogy ő is a jachtozók között van. Szijjártó Pétert lehetett jachton fényképezni, Lázár Jánost lehetett a batidai kastélyhoz kötni, de Orbán Viktort nem. Az újdonsága ennek a nyárnak, hogy ő az, aki Hatvanpuszta miatt védekezik, akinek a nyaralása kapcsán ezek a témák előkerültek, ő van a középpontban. Sokkal ártalmasabb, mint bármikor korábban.” – mondta Török Gábor a 24 Extra exkluzivitást garantáló, a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, a Törökülésben, amelyben a politológus Bánszegi Rebekával és Pető Péterrel beszélgetett.

Az augusztus 28-án, csütörtökön felvett tizenkettedik részben, amelyről videófelvétel is elérhető a Csúcs-csomag előfizetői számára, a nyár politikai nyerteséről, a Hatvanpusztai majorság Orbán Viktorra nehezedő súlyáról, a Fidesz új kommunikációs stílusának múlandóságáról, valamint Sulyok Tamás politikai analfabetizmusáról is szó esett.

A politikai elemző beszélt a miniszterelnökkel történt közös fagyizásáról is, illetve arról, voltak-e dilemmái a kilenc év után megvalósult találkozó kapcsán:

„Meggyőződésem, hogy a bogarakat nem lehet az íróasztal mellől szemlélni, hanem ki kell menni a rétre. Úgyhogy én ezeknek a lehetőségeknek mindig nagyon örülök. Közelről megfigyelni a bogarakat és velük beszélni, kérdéseket feltenni, egyáltalán látni a gondolkodásukat, az szerintem egy politikai elemző számára nagyon hasznos. Igyekszem elkerülni, hogy közben bogárrá váljak.”

Török Gábor arról is beszélt, hogy az utóbbi hónapok turbulensnek tűnő politikai eseményei ellenére ezt a nyarat szerinte mindkét fél megakarta úszni. Orbán Viktor kommunikációs offenzívája megítélése szerint pótcselekvés, ami a saját tábor abbéli igényeit szolgálta ki, hogy Magyar Péterrel szemben cselekvőképességet mutasson fel a Fidesz, de nem ezzel terveznek nyerni. A Tisza Párt pedig véleménye szerint túl akart lenni a nyáron, hogy élesbe forduljon a kampány, mivel az ő Achilles-sarkuk a jelöltállítás lehet.

A Törökülésben szó volt arról is, hogy

  • miért hasznosak a politikusi háttérbeszélgetések az elemző számára?
  • van-e jelentőse annak, hogy augusztus 20-án nem mondott a miniszterelnök beszédet?
  • meddig elég a politikai napirend uralása?
  • túlélik-e a nyarat a Digitális Polgári Körök, Orbán Viktor podcast látogatásai és a Harcosok Klubja chat szobái?
  • mennyit haladt a Fidesz a Hatvanpusztáról való kommunikációban?
  • mi lehet a Horvátországban született győzelmi tervben?
  • mivel járhat a Fideszre nézve, hogy nem sikerült elcsendesítenie a Sándor palotát?
Exkluzív politikai elemzés Török Gáborral
Ez a Törökülés, a 24 Extra csúcscsomagjának előfizetői számára elérhető politikai elemző műsor. A legalább havonta jelentkező adásban Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Pető Péter beszélget Török Gáborral, az ország legismertebb politikai elemzőjével a magyar politika alakulásáról.
