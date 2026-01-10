választás 2026fideszegyéni vál
Belföld

41 új arc, 65 régi: itt a teljes lista, térképen mutatjuk a Fidesz 106 jelöltjét a 2026-os választásokra

Mohos Márton / 24.hu
admin Molnár Dávid
2026. 01. 10. 17:43
Mohos Márton / 24.hu

Sajátos módon, a plazmára vetítve jelentette be 106 jelöltjét a Fidesz a szombati kongresszusán (amiről itt talál cikket). A pár másodpercig látszó névsort lementettük és összehasonlítottuk az eddig rendelkezésre álló adatokkal, illetve gyűjtésünkkel, így megtudtuk, hogy:

  • Veszprémben Kontrát Károlyt Hegedűs Barbarára cserélték,
  • Győrben Simon Róbert Balázs helyett Szeles Szabolcs indul útnak,
  • Pécsről Kővári János helyett Cziráki Attila mehet a parlamentbe.

Két térképen mutatjuk a végleges jelölteket.

A Fidesz egyéni választókerületi jelöltjei országosan (Budapest nélkül)

A Fidesz egyéni választókerületi jelöltjei Budapesten, illetve Pest megyében

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bora Bora és a Fidzsi-szigetek után Szingapúr felé vehetik az irányt Mészáros Lőrincék
Magyar Péterék már reggel fél 9-kor regisztrálták a Fidesz új szlogenjéhez tartozó domaint
Új Fidesz-szlogen: Magyar Péter gyorsan lefoglalta a domaint és Orbánéknak kínos adatokat mutat rajta
Besétált a Balaton jegére egy férfi
„A Fidesznél csak a Fidesz jobb” – Orbán Viktor a jelöltcserékről a szombati kongresszuson
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik