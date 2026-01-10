41 új arc, 65 régi: itt a teljes lista, térképen mutatjuk a Fidesz 106 jelöltjét a 2026-os választásokra

Sajátos módon, a plazmára vetítve jelentette be 106 jelöltjét a Fidesz a szombati kongresszusán (amiről itt talál cikket). A pár másodpercig látszó névsort lementettük és összehasonlítottuk az eddig rendelkezésre álló adatokkal, illetve gyűjtésünkkel, így megtudtuk, hogy:

Veszprémben Kontrát Károlyt Hegedűs Barbarára cserélték,

cserélték, Győrben Simon Róbert Balázs helyett Szeles Szabolcs indul útnak,

helyett indul útnak, Pécsről Kővári János helyett Cziráki Attila mehet a parlamentbe.

Két térképen mutatjuk a végleges jelölteket.

A Fidesz egyéni választókerületi jelöltjei országosan (Budapest nélkül)

A Fidesz egyéni választókerületi jelöltjei Budapesten, illetve Pest megyében